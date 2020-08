Rostock

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) fordert einen Mund-Nasen-Schutz für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen in MV. Die Pflicht soll auf den Schulhöfen und den Wegen zwischen Bus und Schule gelten. Schon am Mittwoch könnte sie greifen – das wird derzeit von der Landesregierung noch diskutiert. Auslöser seien die erhöhten Corona-Infektionszahlen in MV und bundesweit, begründete die Bildungsministerin nun ihren neuen Kurs.

Die OZ-Leser sind jedoch von einer Maskenpflicht an den Schulen in MV nicht überzeugt. An einer nicht repräsentativen Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG haben sich bis Dienstag (Stand 14.30 Uhr) 1123 Personen beteiligt. Das Ergebnis ist eindeutig: 76,5 Prozent oder 859 Teilnehmende sprachen sich klar gegen eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an den Bildungseinrichtungen des Landes aus.

Nur 21,9 Prozent oder 246 Menschen halten die Regelung hingegen für sinnvoll. 18 Umfragenteilnehmer (1,6 Prozent) hatten zu dem Thema keine eindeutige Meinung.

