In Berlin ist sie ab Sonnabend bereits Pflicht: die Maske im Büro. Diese neue Corona-Regel droht auch den Menschen in MV, sollte sich die Infektionslage zuspitzen.

In der Bundeshauptstadt überstieg die Zahl der Neuinfektionen die Marke von 25 Fällen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen Tagen. Damit sprang die Corona-Warnampel auf Gelb. Der Senat hat deshalb beschlossen, dass in jedem Büro-Gebäude ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Lediglich am eigenen Schreibtisch dürfen die Mitarbeiter die Maske abnehmen.

Als erstes großes Unternehmen in MV hat die Wohnungsgesellschaft Wiro, der größte Vermieter des Landes, bereits vor Wochen die Maskenpflicht im Büro eingeführt. MVs Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) meint, eine solche Regelung landesweit einzuführen sei derzeit übertrieben. Für ausgeschlossen hält er es aber nicht, dem Beispiel Berlins zu folgen – wenn sich die Situation verändern sollte.

Können Sie sich vorstellen mit einer Maske im Büro zu arbeiten? Das wollten wir von unseren Lesern in einer Online-Umfrage wissen. Eine deutliche Mehrheit von über zwei Dritteln hat diese Frage verneint. 22,9 Prozent können es sich hingegen vorstellen, die Arbeitsstelle nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Lediglich 0,9 Prozent haben keine klare Meinung dazu. Bisher haben 454 Personen abgestimmt.

