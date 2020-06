Rostock

Die Mundschutzpflicht in Geschäften Mecklenburg-Vorpommerns empfinden offenbar immer mehr Menschen als große Last. Und auch die Geschäfte leiden unter zurückgehenden Umsätzen. Wir haben die OZ-Leser bei einer Umfrage gefragt, ob die Maskenpflicht im Einzelhandel abgeschafft werden sollte.

Das Ergebnis fällt überraschend eindeutig aus. 76,2 Prozent plädieren für die Abschaffung. Rund 23 Prozent wollen sie beibehalten. Es gab 1217 Teilnehmer. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Verkäufer leiden unter Maskenpflicht

„Das Kauferlebnis ist eine Katastrophe“, meint Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock. Die Menschen gehen zwar noch einkaufen, wollen aber nicht unbedingt „bummeln“, meint er. Da in naher Zukunft keine Aufhebung der Maskenpflicht in Sicht ist, könne man nur hoffen, dass die Leute sich daran gewöhnen, so Teetz.

Vor allem leiden aber auch die Verkäufer selbst unter der Maskenpflicht. Denn sie müssen schließlich den ganzen Tag mit der Maske arbeiten. Besonders im Kundengespräch kann dies anstrengend sein. „Wenn man diese entlasten könnte, wäre das schön“, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands.

Ihm zufolge halten sich die Menschen im Laden aber größtenteils an die Regeln. Auch wenn es immer mal Ausnahmen gibt, in denen Kunden sagen: „Brauchen wir nicht“. Die Stimmung im Geschäft könne da schon mal kippen, wenn eine Verkäuferin jemanden auf das Tragen der Maske hinweisen muss.

Umsatzeinbußen bis zu 20 Prozent

Mittlerweile gibt es die Maskenpflicht seit mehr als sieben Wochen. Von einem Normalbetrieb könne man jedoch noch nicht wieder reden. Der Handelsverband Nord in Rostock verzeichnet etwa 75 Prozent der Kundschaft im Vergleich zu vorher. Das sei schon eine Steigerung, wie Teetz mitteilt. „Vorher hatten wir so gut wie gar nichts.“ Im Mai seien nur halb so viele Menschen unterwegs wie im Jahr zuvor.

Dementsprechend sind auch die Umsatzeinbußen. Der Handelsverband rechnet mit Verlusten zwischen 10 und 20 Prozent. Betroffen seien nahezu alle Läden, die keine lebensnotwendigen Produkte verkaufen. Insbesondere der Mode-Beauty-Bereich leide stark darunter, erzählt der Geschäftsführer. Möbel- und Gartenhäuser bilden dagegen die Ausnahme.

