Maskenpflicht im Freien: Hier könnte sie bald auch in MV drohen

In Hamburg gilt sie bereits – die Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen. Und das droht auch in MV: In zwei Landkreisen ist die Corona-Ampel des Landes am Montag auf Gelb gesprungen, die Infektionszahlen steigen wieder relativ deutlich. Seit Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 47 neue Infektionen im Nordosten.

Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner der Universitätsmedizin Rostock und der Corona-Experte, macht sich deshalb bereits für eine Masken-Pflicht im Freien stark – zum Beispiel bei Fußballspielen, auch im Stadion.

Rostocks OB warnt vor steigenden Fallzahlen

„Die Lage ist derzeit unkalkulierbar“, sagt auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Er rechnet damit, dass die Fallzahlen auch in der größten Stadt des Landes in den kommenden Tagen deutlich steigen werden – unter anderem durch Urlaubsrückkehrer. „Wir fahren bereits unseren Krisenstab wieder hoch, verstärken das Gesundheitsamt“, so Madsen.

Aktuell liegt Rostock mit 8,1 Infektionen je 100 000 Einwohner im „grünen Bereich“. „Aber das kann sich schnell ändern“, sagt der OB – und rechnet vor: „15 Fälle, jeder steckt zwei bis drei Leute in der Familie an – und schon sind wir kritischen Bereich.“ Ab 50 Fällen je 100 000 Einwohner sei die Stadtverwaltung zu neuen, strengen Regeln verpflichtet. Darauf haben sich die Bürgermeister der größten deutschen Städte und Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) verständigt.

Madsen will Masken vermeiden

Eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit – sie kommt in Rostock beispielsweise für den belebten Doberaner Platz, die Einkaufsmeile „Kröpi“ oder auch die Promenade in Warnemünde in Betracht. Madsen will das aber unbedingt vermeiden: „Ich will keine Maskenpflicht im Freien“, so Rostocks Rathaus-Chef. Das würde dem ohnehin stark betroffenen Handel noch mehr schaden. „Ich werde mich dagegen wehren. Aber wenn wir bestimmte Grenzen überschreiten, dann müssen wir handeln.“

Madsen appelliert deshalb eindringlich an die Bürger, Abstand zu halten – auch an der frischen Luft: „Man muss nicht auf die dicht gedrängte Promenade gehen. Es gibt auch noch andere schöne Plätze“, so Madsen.

Experten raten jedoch bereits dazu, die Regeln schon jetzt zu verschärfen – bevor die Fallzahlen zu stark steigen: „Beim Einkaufsbummel im Freien oder beim Flanieren am Meer macht eine Maskenpflicht derzeit keinen Sinn. Aber bei Veranstaltungen“, so Corona-Experte Reisinger. Auch bei den Spielen des FC Hansa, bei Open-Air-Konzerten oder anderen größeren Menschenansammlung sollte schon auch im Freien eine Maskenpflicht gelten.

Schwerin wartet ab

In Schwerin ist eine Maskenpflicht akut noch kein Thema: Die Landeshauptstadt liegt bei einer Inzidenz von 1 in den vergangenen sieben Tagen – der Bestwert in MV. OB Rico Badenschier ( SPD) lässt deshalb ausrichten, dass die Stadt noch keinen Grund sieht, über eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Freien – zum Beispiel auf dem bekannten Marienplatz – nachzudenken.

Gleiches gilt für die Urlaubsorte in MV, die derzeit einen Ansturm von Herbst-Urlaubern erwarten: Die Landesregierung sagt: „Eine Maskenpflicht im Freien wird bei der nächsten Corona-Beratung im Kabinett noch kein Thema sein“, so Regierungssprecher Andreas Timm.

Von Andreas Meyer