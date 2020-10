Schwerin

Schwere Zeiten stehen Schülern in Corona-Hotspots in MV bevor: Die Landesregierung setzt auf die Einführung einer Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse fünf. Diese solle bereits gelten, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt über 35 Corona-Fälle auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erreicht.

Darauf hat sich die Regierung beim Corona-Gipfel am Dienstag mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften geeinigt. „Wir wollen die Infektionsketten schnellstmöglich durchbrechen“, erklärt Innenminister Lorenz Caffier ( CDU). Dagegen regt sich aber Widerstand.

Maskenpflicht im Unterricht ab einer Inzidenz von 35 möglich

Bereits ab einem Inzidenzwert von 35 kann es zur Maskenpflicht im Unterricht an Schulen kommen, begrenzt auf den Ausbruchsort. Aber nicht als Automatismus, wie ebenfalls diskutiert. Vielmehr solle jeweils das örtliche Gesundheitsamt entscheiden, erklärt Caffier. Es ist zu hören: Vor allem in seiner Partei innerhalb der Landesregierung war man mit einer noch schärferen Regel nicht einverstanden.

Ab einem Inzidenzwert von 50 werden die Regeln dann lokal noch schärfer. Heißt: Die Gesundheitsämter prüfen dann die Maskenpflicht im Unterricht im gesamten Landkreis oder der gesamten kreisfreien Stadt. Bislang müssen Schüler ab der 5. Klasse Mund-Nasen-Schutz auf dem Schulhof und in Fluren tragen, nicht aber im Unterricht. Nun setzt die Regierung Vereinbarungen mit Bund und Ländern zur Verschärfung von Corona-Regeln um.

Dazu gehört auch eine Ausweitung der Maskenpflicht ab 35 Fällen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Aktuell wäre davon der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – Inzidenz bei 38,2 – betroffen; Ludwigslust-Parchim (28,2) stünde kurz davor. 72 neue Corona-Fälle wurden am Dienstag MV-weit registriert – so viele wie noch nie, 1798 sind es seit März.

Landeselternrat rigoros gegen Maskenpflicht im Unterricht

Massiver Protest zur Maskenpflicht im Unterricht kommt vom Landeselternrat. „Wir lehnen das strikt ab“, erklärt der Vorsitzende, Kay Czerwinski. „Entweder Schüler sind kein Infektionsproblem, wie mehrfach öffentlich geäußert, oder es gibt neue Erkenntnisse, die wir nicht kennen.“

Ablehnung auch von Michael Sack ( CDU), Landrat in Vorpommern-Greifswald und CDU-Landeschef. „Wir haben Infektionen in der Schule, aber die Ansteckung unter Kindern ist gering“, sagt er. Er wolle natürlich nicht, dass Kinder krank werden. Er sei aber auch gegen „Aktionismus in der Schule“.

Lehrergewerkschaft: lieber kleine Schülergruppen als Maske

Ein „schwieriges Thema“ ist die Maskenpflicht im Unterricht für Maik Walm, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft MV. Einerseits hätten Bildung und Gesundheit oberste Priorität. Die Maske ermögliche es, „lokal und zeitlich begrenzt angewendet, die Schulen überhaupt geöffnet zu lassen“. Andererseits sei sie aus pädagogischer Sicht abzulehnen. „Der Unterricht in Kleingruppen ist klar zu bevorzugen“, so Walm. Das Land müsse dafür schnellstens die Rahmenbedingungen schaffen.

So reagieren Schüler, Lehrer, Eltern und Schulleiter in MV auf die angekündigte Maskenpflicht im Unterricht:

