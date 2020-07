Maskenpflicht in MV: Fällt sie im Einzelhandel schon nächste Woche?

Rostock

Hitzige Debatte in MV: Die Maskenpflicht im Einzelhandel könnte schrittweise aufgehoben werden. Politik und Wirtschaft ringen um einen Kompromiss, der Corona-Infektionsschutz und wirtschaftliche Interessen unter einen Hut bringt. Mediziner warnen dagegen vor einer zweiten Corona-Welle. Kommende Woche wird die Landesregierung entscheiden.

Zuvor empfängt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) Kommunen und Verbände zur großen Runde. Thema dabei: Kann trotz Corona-Pandemie weiter gelockert werden, in Handel, Bars, Diskotheken und Schaustellern? Schwesig selbst weckt Erwartungen; zur Schulöffnung ab dem 3. August sagte sie: MV sei spitze bei der Corona-Bekämpfung. „Wir haben die Unsicherheiten im Griff.“

Anzeige

Unternehmer fürchten eine Welle von Insolvenzen

Kay-Uwe Teetz, Handelsverband Nord Quelle: Marco Ehrhardt

Weitere OZ+ Artikel

Davon will die Wirtschaft mehr profitieren. Der Handelsverband Nord pocht auf eine Aufhebung des Maskenzwangs beim Einkaufen in ganz MV. Aus der Pflicht solle eine „dringende Empfehlung“ werden. „Wir gehen davon aus, dass wir bei den jetzigen Erkrankungszahlen den Menschen die Eigenverantwortung im Einzelhandel zurückgeben können“, sagt Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz. Aktuell sind 55 aktive Corona-Fälle in MV bekannt.

Lesen Sie auch: Contra Maskenpflicht: Die Zeit ist reif für ein Ende der Maske

Rückenwind kommt von der Vereinigung der Unternehmensverbände MV: Geschäftsführer Sven Müller plädiert für schrittweise Lockerung der Masken-Pflicht. Sonst sei „ein Exodus von Firmen im Einzelhandel“ zu befürchten.

Das fürchtet auch Gert Griehl, Unternehmer auf Usedom: „Es wird massenweise Insolvenzen geben.“ Die Masken bremsten die Shopping-Lust von Kunden und seien vor allem für Angestellte, die tagsüber damit rumlaufen müssen, eine „extreme Belastung“.

Machen Sie mit bei unserer Umfrage und sagen uns Ihre Meinung: Sollte die Maskenpflicht in MV gelockert werden?

Regierungspapier beschreibt schrittweise Lockerung

Ein Papier aus dem Wirtschaftsministerium weckt Begehrlichkeiten. Die Maskenpflicht werde „stufenweise aufgehoben“ – und zwar „frühestens Mitte August“, heißt es da. Zunächst dort, wo keine Lebensmittel verkauft werden: bei Kfz- und Fahrrad-Händlern, Möbel- oder Bekleidungsanbietern oder Baumärkten, später überall.

Hürde für den ersten Schritt: Innerhalb einer Woche dürfe es nicht mehr als zehn Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner geben, nicht mehr als fünf für die zweite Stufe.

Mediziner: Maskenpflicht verhindert erneuten Shutdown

Infektiologe Professor Emil Reisinger Quelle: Danny Gohlke

Widerspruch kommt von Medizinern. Prof. Emil Reisinger, Infektiologe der Universitätsmedizin Rostock, warnt vor einer „zweiten Welle“, wie sie sich zu Corona-Erkrankungen derzeit an vielen Orten in Europa abzeichne. „Die Maskenpflicht kann mit dazu beitragen, einen weiteren Shutdown zu verhindern.“

Lesen Sie auch: Pro Maskenpflicht: Ich schütze dich, du schützt mich

Auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) lehnt ein Ende der Maskenpflicht ab: Die Masken seien in geschlossenen Räumen „wesentlicher Bestandteil der Präventionsstrategie“, gerade um Corona-Risikogruppen zu schützen, so Sprecherin Anja Neutzling. Das Lagus rät, frühestens Mitte September zu entscheiden: Wenn alle Bundesländer ihre Ferien beendet haben und in MV Auswirkungen des regulären Schulbetriebs deutlich werden.

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), auch zuständig für Gesundheit, sorgte Anfang Juli für Wirbel, als er die Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel forderte. Jetzt hält er sich bedeckt: Eine Entscheidung werde erst am 4. August fallen, so sein Sprecher.

Von Frank Pubantz