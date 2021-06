Die Debatte um die Abschaffung der Maskenpflicht ist voll entbrannt – auch in MV. Gesundheitsminister Glawe (CDU) will schon am Dienstag über weitere Lockerungen beraten. Für Urlauber könnte es Test-Erleichterungen geben. Und Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger nennt einen Zeitpunkt, wann auch Einkaufen, Konzerte und Kino ohne Maske möglich sein könnten.