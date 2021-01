Rostock

Stoffmasken, ob selbst genäht oder im Modegeschäft erstanden, sind out, so viel ist klar. Bund und Länder haben sich am Dienstag darauf geeinigt, dass in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften nur noch „medizinische Masken“ getragen werden dürfen – gültig ist die Regel, wenn die neue Verordnung in den Bundesländern in Kraft tritt, vielerorts ist das am Sonnabend der Fall. Doch was bedeutet das genau? Welche Maskentypen gibt es? Und was zeichnet sie aus? Wir beantworten die wichtigste Corona-Frage des Tages:

Verwirrung um Begriffe: Welche Masken sind jetzt Pflicht?

Verwirrung gibt es um die Begrifflichkeiten im Bund-Länder-Beschluss. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bezeichnet als „medizinische Maske“ lediglich die meist grünliche Operationsmaske und nicht die FFP2-Maske. Letztere heißt im Jargon des Instituts „partikelfiltrierende Halbmaske“. Sie schützt nach Angaben des Bundesinstituts nicht nur vor Tröpfchen wie die OP-Maske, sondern auch vor Aerosolen. Daher gilt die FFP2-Maske als besonders wirksam im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Gleiches gilt für die FFP3-Maske.

Anzeige

Der Bund-Länder-Beschluss stellt klar: FFP2-Masken dürfen Bürger ebenfalls in öffentlichen Nahverkehrsmitteln und in Geschäften tragen, auch wenn sie streng genommen nicht als „medizinische Masken“ gelten. Alles andere wäre auch widersinnig.

Der Beschluss erlaubt zudem Masken mit den Standards KN95/N95. N95-Masken stammen aus den USA und filtern mindestens 95 Prozent der Schadstoffe aus der Luft. Die aus China stammenden KN95-Masken ebenfalls. In Deutschland müssen diese Masken-Typen ein Prüfsiegel aufweisen, ähnlich wie die FFP2-Masken. Haben sie erfolgreich eine Prüfung nach dem sogenannten CPA-Verfahren durchlaufen, entspricht ihre Schutzwirkung den FFP2-Masken. Darüber gibt ein Zertifikat Auskunft.

Zusammengefasst: Nach der neuen Regel dürfen in Bussen, Bahnen und Geschäften nur noch OP-Masken, FFP2- oder KN95/N95-Masken getragen werden. Alltagsmasken aus Stoff reichen dann nicht mehr. Bayern verlangt sogar ausschließlich FFP2-Modelle.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was können die reinen OP-Masken?

Eine sogenannte OP- oder chirurgische Maske über Mund und Nase verringert laut Robert-Koch-Institut in erster Linie die Anzahl von Erregern, die der Träger in die Umgebung ausatmet. Sie dienen damit vor allem dem Schutz anderer Menschen. Ein Teil der Atemluft kann jedoch an den Rändern der Maske vorbeiströmen. Auf einen festen Sitz sollte deshalb geachtet werden.

Erlaubt: Die OP-Maske schützt vor allem andere Menschen. Der Träger sollte auf einen festen Sitz achten. Quelle: Tim Schaarschmidt

In begrenztem Maße schützen diese medizinischen Masken den Nutzer auch vor dem Einatmen großer Tröpfchen oder Spritzer. Sie sind geprüfte und zertifizierte Medizinprodukte, die etwa im Klinikalltag eingesetzt werden. Sie sind wirksamer als Stoffmasken.

Lesen Sie dazu: OP-Maske beim Einkauf, Kitas weiter offen: Das gilt nach dem Kanzler-Gipfel in MV

Was muss ich beim Tragen von OP-Masken beachten?

OP-Masken sind dafür gemacht, nur einmal verwendet zu werden, etwa bei einer Operation. Apotheker raten, OP-Masken nach acht Stunden Tragedauer zu entsorgen. Meist sind sie dann auch feucht. Es sei unbedingt darauf zu achten, dass die „bunte Seite“ der Maske nach außen gekehrt ist.

Beim Abnehmen sollte die Maske wenn möglich nur an der Bändern der Maske angefasst werden – die Hände sollten danach gründlich mit Seife gewaschen werden.

Was leisten FFP2-Masken?

Anders als Alltagsmasken aus Stoff schützen FFP2-Masken den Träger und sein Gegenüber gegen Viren, denn sie filtern die ein- und die ausgeatmete Luft. Die englische Bezeichnung „Filtering Face Pieces“ bedeutet übersetzt partikelfiltrierende Halbmasken. In Europa geprüfte FFP2-Masken halten mindestens 94 Prozent an kleinen Partikeln ab, auch Aerosoltröpfchen mit Viren aus der Atemluft. Eigentlich sind sie als Schutzausrüstung im Bereich des Arbeitsschutzes vorgesehen.

Erlaubt: Die FFP2-Maske kann Träger und andere schützen, wenn sie dicht am Gesicht anliegt. Im Idealfall entweicht keine Luft an den Seiten. Sie wird durch das Material der Maske gefiltert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was ist beim Tragen von FFP2-Masken zu beachten?

Die Maske muss sehr gut mit den Gesichtskonturen abschließen, sonst entweichen Atemluft und somit Aerosole durch die Spalten. Der Schutzeffekt wäre damit aufgehoben. Aber auch perfekt passende FFP2-Masken bieten keinen hundertprozentigen Schutz. Deshalb sind Abstand halten und Lüften weiter wichtig.

Wo gibt es FFP2-Masken?

Apotheken, Drogerien und auch Supermärkte verkaufen inzwischen FFP2-Masken. Menschen ab 60 Jahre sowie bestimmte Risikopatienten erhalten von ihrer Krankenkasse zwei Gutscheine für jeweils sechs Schutzmasken. Für einen Eigenanteil von 2 Euro können sie eingelöst werden. Der Versand läuft schrittweise, der erste Gutschein ist bis Ende Februar gültig.

Lesen Sie auch: Apothekerverband erwartet steigende Preise für FFP2-Masken

Auf was muss ich beim Kauf achten?

Beim Kauf von FFP2-Masken sowie Masken der Standards KN95/N95 sollten Kunden auf eine Zertifizierung achten, erkennbar am Aufdruck „CE“ plus einer vierstelligen Nummer. Diese Nummer gibt das jeweilige Kontrollinstitut an; so steht die 0158 beispielsweise für die Dekra.

Was ist mit Masken , die Ventile haben?

Im Beschluss von Bundesregierung und Ministerpräsidenten werden Masken mit Ventilen nicht genannt, aus gutem Grund. Solche Masken schützen den Träger, aber nicht die Umwelt vor Ansteckung mit dem Coronavirus.

Nicht erlaubt: Die Maske mit Ventil schützt den Träger zwar vor dem Einatmen kleinster Partikel. Allerdings lässt das Ventil die ausgeatmete Luft ungefiltert nach draußen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was kosten die verschiedenen Modelle?

OP-Masken haben den Vorteil, dass sie deutlich preisgünstiger sind. Ein Fünferpack kostet in Apotheken im Durchschnitt etwa vier Euro, wohingegen fünf FFP2-Masken um die 20 Euro kosten können. In Drogeriemärkten sind OP-Masken für 50 bis 70 Cent pro Stück zu haben, FFP2-Masken kosten etwa zwei Euro pro Stück – vor allem, wenn sie in günstigen Mehrfachgebinden verkauft werden. Der Preis variiert aber je nach Anbieter und Packungsgröße.

Lassen sich FFP2-Masken wiederverwenden?

FFP2-Masken sind in der Arbeitswelt für acht Stunden Einsatz vorgesehen. Angesichts der Kosten hat die Fachhochschule Münster die Desinfektion von FFP2-Masken untersucht. Die Masken können an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur sieben Tage austrocknen, sollten aber immer von der gleichen Person getragen werden. Eine andere Methode: die Maske einen Tag lang trocknen lassen, dann eine Stunde bei konstant 80 Grad im Backofen trocknen (keine Umluft, nicht geeignet für vorgeformte Masken). Beide Methoden dürfen maximal fünfmal angewandt werden.

Und warum haben die Stoffmasken ausgedient?

Die Mund-Nase-Bedeckung bietet einen gewissen Schutz vor Tröpfchen beim Einatmen, heißt es in einer Schrift des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Beim Ausatmen könne die „Geschwindigkeit des Atemstroms und des Tröpfchen-Auswurfs reduziert werden“. Insgesamt bleibt die Stoffmaske weit hinter der Schutzwirkung von OP-Masken zurück.

Von Andreas Schinkel und Bärbel Hilbig/HAZ/RND