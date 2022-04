Greifswald

Die Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern ist gekippt: Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag einem entsprechenden Eilantrag teilweise stattgegeben. Demnach wurden unter anderem das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske aufgehoben.

Das Oberverwaltungsgericht begründet diesen Schritt damit, dass das Ausrufen eines flächendeckenden Corona-Hotspots über die sechs Landkreise und zwei kreisfreien Städte hinweg nicht gerechtfertigt gewesen ist. Omikron als ansteckende Virusvariante reiche allein nicht als Grund aus, um in allen Regionen im Nordosten von einer erhöhten Corona-Gefahr zu sprechen. „Das Gesetz erlaube weitergehende Schutzmaßnahmen zwar davon unabhängig auch dann, wenn auf Grund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen oder eines besonders starken Anstiegs an Neuinfektionen eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten in der jeweiligen Gebietskörperschaft drohe. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen müsse jedoch differenziert für jeden betroffenen Landkreis bzw. jede kreisfreie Stadt festgestellt werden“, heißt es aus Greifswald.

Flächendeckende Betrachtung reicht nicht aus

So differenziert sei das aber nicht erfolgt. „Es sei nicht ausreichend, nur pauschal und ,flächendeckend’ die Lage im ganzen Land zu betrachten“, resümieren die Richter. Das Gericht betont aber auch, dass es der Hotspot-Regelung per se nicht an einer hinreichenden Ermächtigungsgrundlage fehlt.

Am 24. März hatte die Landesregierung in MV beschlossen, dass alle sechs Landkreise und die beiden kreisfreien Städte zu Corona-Hotspots erklärt werden. Kurz vor Ostern griffen allerdings dann doch erste Lockerungen. Am Hotspot-Status wurde bis dato jedoch festgehalten

Von Ann-Christin Schneider