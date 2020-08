Maskenpflicht in der Schule: OZ-Leser diskutieren den Vorstoß der Bildungsministerin

Rostock

Die von Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) ins Spiel gebrachte Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen hat eine rege Diskussion unter OZ-Lesern ausgelöst.

Markus Faber fragt: „Was nützen Maskenpflicht und Hygieneregeln in der Schule, wenn die Kinder dicht gedrängt in einem schlecht belüfteten Schulbus sitzen? Darüber wird kaum geredet.“ Sabine Noß notiert: „Ganz davon abgesehen, dass das Maskentragen unsinnig ist, sollte auch mal drüber nachgedacht werden, was das mit den Kindern macht. Und auch mit den Erwachsenen. Man schaut nur noch in Augen. Traurige Augen oder leere Augen. Keine Emotionen. Kein Lächeln. In welche Richtung läuft dieser Irrsinn überhaupt?“

Jana Lautenschläger indes ist der Auffassung: „Die Kinder haben damit weit weniger Probleme, als die jammernden Erwachsenen ihnen einreden wollen. Viele Kinder finden es gut, eine Maske zu tragen, weil sie damit für sich und andere Verantwortung übernehmen können. Außerdem müssen die Masken nicht in den Klassenräumen getragen werden.“ Torsten Preuß fügt hinzu: „Die Maskenpflicht wäre gerade am ersten Schultag, an dem sich die Kinder seit Langem wiedergesehen und sicher überschwänglich begrüßt haben, angebracht gewesen. Bei gutem Verlauf hätte man nach und nach lockern können. Wenn es dumm gelaufen ist, dann ist der Drops in Sachen Infektionskette jetzt schon gelutscht.“

Von Juliane Lange