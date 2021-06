Lockerungen in MV - Maskenpflicht in der Schule, im Auto, beim Friseur: Das gilt jetzt in MV

Kann MV wieder (ohne Maske) aufatmen? Nicht generell: Im Schulunterricht muss keine Maske getragen werden, aber im Lehrerzimmer und auf den Gängen. Was gilt beim Autofahren, bei Friseur oder auf Veranstaltungen? Ein Überblick über die aktuelle Maskenpflicht in MV.