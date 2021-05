Corona - Massage, Kosmetik und Co. sind in MV wieder geöffnet: So lief der erste Tag

Nägel wieder hübsch machen lassen? Bei einer Massage entspannen? Das ist seit Dienstag, 25. Mai, in ganz MV nach der Coronapause wieder möglich. Doch strömen die Menschen nun direkt dorthin? Wir haben uns im Land umgehört. Während die einen zufrieden sind, bleiben andere auf der Strecke.