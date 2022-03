Massentests an Schulen in MV abschaffen? Das sagen die OZ-Leser

Rostock

Dreimal in der Woche müssen sich Schüler im Nordosten auf das Coronavirus testen. Kinder- und Jugendärzte fordert nun ein Ende dieser Teststrategie. Denn viel bringen würden die nicht mehr. „Trotz der anhaltend hohen Infektionszahlen zeigen uns die anlasslosen Testungen, dass wir damit keine Infektionen verhindern können“, sagt Steffen Büchner, Sprecher des Landesverbandes MV der Kinder- und Jugendärzte.

Er sagt man müsse sich vor Augen halten, was man erreichen wolle. „Gerade geht es darum, Infektionen in den vulnerablen Gruppen – immungeschwächte, alte Menschen – und die einhergehenden Komplikationen und Todesfälle zu vermeiden. Eine Reihentestung der Schüler wird da nicht helfen, wohl aber eine Erhöhung der Impfquote in dieser vulnerablen Gruppe.“

Umfrage: Sollten die Massentests an den Schulen abgeschafft werden? Quelle: Laura Korpal

Diese Einschätzung teilen auch die OZ-Leserinnen und -Leser. 544 von ihnen haben an einer nicht-repräsentativen Umfrage zu diesem Thema teilgenommen – und das Ergebnis ist eindeutig. 63,1 Prozent – oder 343 Menschen – haben dafür abgestimmt, dass Massentests an Schulen abgeschafft werden sollen. 35,7 Prozent, was 194 Personen entspricht, sagen hingegen, dass die Massentests sinnvoll sind. Sieben OZ-Leserinnen und -Leser (1,3 Prozent) waren sich unsicher.

Von OZ/acs