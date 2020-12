Tessin

Wer früher einmal im Tessiner Milchwerk gewesen ist, der wird es heute wohl kaum mehr wiedererkennen: In die große Fabrikhalle, dort, wo einst auf einer dampfbetriebenen Walze Milch in Milchpulver verwandelt wurde, ist heute moderne, saubere und vergleichsweise geräuscharme Technik eingezogen.

„ Rittal Perforex“, so lautet der offizielle Name des Fräszentrums, mit dem die Firmengründer Christian Peters und Alexander Meinardus hier maßgeschneiderte Schaltschränke fertigen.

Klemmkästen im Akkord

Maschinenführerin Katja Gierz hat gerade zwei Klemmkästen für den Windkraftanlagenhersteller Nordex eingespannt – Kästen, die später in Windturbinen eingebaut werden und in denen die Daten aus unterschiedlichen Sensoren zusammenkommen, um von dort weiter zur Anlagenüberwachung zu fließen. Ein kurzer Blick auf die Werkzeuge, der übliche Check, ob das richtige Material eingestellt ist, dann gibt sie mit einem Tastendruck am Computer das Signal zum Arbeitsbeginn.

Nur sieben Minuten dauert es, schon sind die beiden Rohlinge mit allen Löchern und Aussparungen versehen, die die Nordex-Techniker später brauchen, damit alle Kabel an genau der richtigen Stelle ankommen. Christian Peters kommentiert mit zufriedener Mine: „Wenn man das von Hand machen würde, wie es bisher üblich war, bräuchte man für einen einzigen dieser Klemmkästen zweieinhalb Stunden.“

4000 Schaltschränke in einem Jahr

Rund 4000 Schaltschränke haben die Gründer von MV Enclosures seit November 2019 bereits nach den Wünschen der Kundschaft bearbeitet. Tag für Tag große und kleinere Löcher bohren, das klingt nicht gerade wie ein besonders aufregender Job? Die beiden schmunzeln wissend. Auch sie hätten anfangs nicht geahnt, wie groß und wie komplex die Welt der Schaltschränke tatsächlich ist. Allein der Branchenführer Rittal, für den sie die Vertretung in Norddeutschland übernommen haben, stelle täglich 9000 Schaltschränke her und sei, nach der Automobilindustrie, zweitgrößter Stahlblechabnehmer in Deutschland.

Was dabei bisher kaum berücksichtigt wurde, ist der hohe Individualisierungsgrad in diesem Segment. Sprich: Jeder Abnehmer braucht andere Zugänge für Kabel, Lüfter oder Bildschirme, die in den unscheinbaren Kästen verbaut werden. Wenn sie diese selbst mit Stichsäge oder Metallschere schaffen müssen, ist das nicht nur mühselig und langwierig, es geht dabei auch oftmals etwas kaputt, so Peters.

Das Tessiner Fräszentrum dagegen muss lediglich mit den richtigen Daten gefüttert werden, schon erledigt es die Arbeit vollautomatisch. Im Vergleich zu Lasertechnik sei die Fräse preisgünstiger und vielseitiger, denn sie kann mit Kunststoff, Kupfer, Stahl, Edelstahl und Aluminium gleichermaßen arbeiten und auch Gewinde schneiden – ein echtes Universalwerkzeug.

Zulieferer für Windkraft-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

Einige Kunden der beiden Tessiner Existenzgründer kommen aus der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Die Marine bestellt bei ihnen Schaltschränke für die Lichtsteuerung auf ihren Korvetten. Sie haben bereits ein Logistikzentrum von Amazon ausgestattet und auch das Lübecker Unternehmen SLM Solutions steht auf der Referenzliste.

Meinardus erklärt nicht ohne Stolz: „Letztere stellen eine Art 3D-Metalldrucker her, das ist absolut faszinierend. Diese Drucker werden für Fahrzeugbau, Medizintechnik und Raumfahrt eingesetzt – und wir dürfen von Tessin aus etwas dazu beitragen.“

Maritime Erfahrungen

Aus der Fertigungshalle heraus geht es durch das Büro in den Eingangsbereich von MV-Enclosures. Hohe, helle Räume empfangen den Besucher. Abgesehen von Schaltschränken steht dort auch ein Brückenfahrstand für Schiffe – eine ganz andere Welt? Christian Peters zuckt die Schultern und spricht von der Liebe zur Seefahrt, die ihn und Meinardus verbinde. Der aus dem mecklenburgischen Wittenburg stammende Peters ist nach seiner Schiffsmechanikerlehre lange als nautischer Offizier und Kapitän zur See gefahren, bevor er ins Backoffice an Land ging. Und Alexander Meinardus, geboren auf der Altstadtinsel von Lindau, also quasi im Bodensee, wechselte als Maschinenbauer von BMW zu MTU, einem Hersteller von Schiffsdieselmotoren in Friedrichshafen und war für diesen jahrelang als Serviceinspektor in aller Welt unterwegs.

Heute betreuen die beiden ganz nebenbei noch eine Reihe von Schiffen, vor allem Yachten in Hohe Düne oder auch das Rostocker Feuerlöschboot, den ehemaligen Seenotrettungskreuzer „Vormann Steffens“. Meinardus winkt ab: „Aber das alles ist nur ein Nebenbeigeschäft. Unsere Kernkompetenz sind die Schaltschränke.“

Kurzfristige Lösungen möglich

Mit denen haben die beiden Chefs noch einiges vor. Gerade in der Corona-Zeit sei es vorteilhaft gewesen, dass ihr junges Unternehmen vergleichsweise schnell agieren kann. Meinardus erklärt: „Früher waren in der Branche Lieferzeiten von drei bis vier Monaten normal. Jetzt, in der Krise, planen die meisten Firmen viel kurzfristiger. Wenn bei uns am Montag ein Auftrag reinkommt, können wir meistens am Donnerstag schon liefern.“

Darüber hinaus habe MV-Enclosures den Lockdown genutzt, um die Betriebssoftware auszubauen. Und langfristig soll die große Werkshalle auch noch mit weiteren Maschinen bestückt werden.

Von Katja Bülow