Bunte Schilder, viel Lärm und Sprüche wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ oder „Keine Kohle für die Kohle“: Alleine in Rostock wurden laut Polizei bei „Fridays for Future“ rund 600 Demonstranten gezählt, in Schwerin und Neubrandenburg jeweils rund 250.