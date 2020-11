Schwerin

Wir alle dürfen in der „Causa Caffier“ wieder einmal das Schauspiel einer parteipolitischen Unappetitlichkeit beobachten. Innenminister Caffier, der auch über einen Jagdschein verfügt, kaufte nach eigenen Angaben Anfang 2018 als Privatmensch eine Waffe beim Schießplatzinhaber Frank T. aus Güstrow. Später kam heraus, dass dieser Mann ins rechtsextreme Milieu verwickelt sein soll. Davon will Caffier aber erst nachträglich erfahren haben.

Im Frühjahr 2020 wurde er mit dem Sachverhalt durch eine taz-Journalistin konfrontiert und antwortete ausweichend. Als er vor wenigen Tagen in einer Pressekonferenz von der taz nochmals zu dem Vorfall befragt wurde, erklärte er die Angelegenheit zu seiner „Privatsache“ - und irrte gewaltig. Was nun passierte, war vorhersehbar: Jeder politische Gegner, der etwas auf sich hielt, eröffnete die Jagdsaison. Selbst schlechte Schützen verließen die Deckung und brachten ihre Schrotflinte in Stellung, um das angeschossene Wild zu erlegen. Schließlich ist bald Landtagswahl.

Caffier ahnte, dass man ihn die Nazi-Ecke stellen würde

Grundsätzlich hat Caffier recht: Niemanden geht es etwas an, was er als Privatmensch tut. In dem Moment allerdings, als die Verbindung von Frank T. zur rechtsextremen Szene Caffier bekannt wurde, wendete sich das Blatt. Aus der scheinbaren Privatsache wurde eine Frage von öffentlicher Bedeutung. Immerhin hätte die Integrität seiner Amtsführung in Frage stehen können. Inzwischen hat er diesen Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Zur Wahrheit allerdings gehört auch: Caffiers Fehler ist menschlich verständlich. Er musste damit rechnen, dass seine politischen Gegner ihn unberechtigt in die Nazi-Ecke stellen würden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Niema Mossavat, zeigt jetzt, wie so etwas geht: „Menschen, die Drohungen von Nazis bekommen, müssen darauf Vertrauen, dass Regierungsmitglieder nicht mit Nazis paktieren.“ Er forderte Caffiers Rücktritt.

Der Innenminister hatte NPD-Verbot zur Chefsache gemacht

Ausgerechnet Caffier eine Nähe zum Rechtsextremismus andichten zu wollen, ist schäbig. Man darf daran erinnern: Es war der konservative Innenminister, der das NPD-Verbotsverfahren deutschlandweit zur Chefsache gemacht hatte. Daher wird die Debatte nun gezielt verschoben, um doch noch zum Blattschuss zu kommen: Wussten die Behörden in MV vielleicht doch vor dem Waffenkauf ihres Chefs von Frank T.? Auch wenn es so wäre, änderte sich nichts. Wenn man fair wäre! Es ist weltfremd anzunehmen, dass der Chef einer Behörde ständig über alles informiert ist, was seine tausenden Mitarbeiter tun - und dass die Mitarbeiter umgekehrt wissen, bei wem ihr Chef privat eine Waffe gekauft hat. Wollte man außerdem einen Minister für jeden Fehler seiner Mitarbeiter direkt verantwortlich machen, müsste er täglich mehrfach zurücktreten. Auch Verwaltungsmitarbeiter sind schließlich nur Menschen.

Es ist daher Zeit, das Halali zu blasen und die Jagdsaison wieder zu beenden. Politiker sollten mit ihren eigenen Qualitäten bei den Wählern um Zustimmung werben und nicht damit, dass sie den Gegner mit Dreck beschmeißen. Profitieren könnte davon übrigens das Vertrauen der Bürger in die Demokratie. Schließlich erwarten die meisten mit Recht, dass sich Politiker um die Lösung ihrer Probleme kümmern und nicht miteinander wie im Kindergarten „Räuber und Gendarm“ spielen. Dafür werden sie einfach zu gut bezahlt.

Zur Person: Mathias Brodkorb ( SPD) war Bildungs- und Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern und ist Mitbegründer von „Endstations Rechts“ und „ Storch Heinar“.

Von Mathias Brodkorb