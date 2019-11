Matratzenmanufaktur in Groß Stove: Zweite Generation entdeckt neuen Markt

Groß Stove

Generationswechsel bei Almatros: Der Name steht für Albrecht Matratzen Rostock und seit 1990 für guten Schlaf. Die Brüder Klaus und Hans Albrecht, ehemalige Hansa-Kicker und Trainer, haben gleich nach der Wende eine Matratzenmanufaktur in Groß Stove gegründet. Zu Jahresbeginn haben die Firmengründer ihr Lebenswerk in jüngere Hände gegeben.

Die Söhne Sören (43) und Robert (40) haben die Verantwortung für das zwölfköpfige Team und den Traditionsbetrieb am Stadtrand von Rostock übernommen. Seit September ist auch Roberts Schwester Anne (38) Albrecht im Geschäft, zuständig für die Produktionsleitung. Der kleine Familienbetrieb am Stadtrand von Rostock beliefert Hotels, Kliniken, Kreuzfahrtschiffe, Pflegeheime und viele Privatkunden mit handgefertigten Schaumstoffprodukten. Gerade ist ein großer Auftrag abzuarbeiten, 2500 Schiffsmatratzen für einen Kreuzliner auf der Meyer Werft in Papenburg.

Die jungen Chefs wollen die Marke Almatros breiter aufstellen. Sie haben den Namen in Albrecht Manufaktur Rostock abgewandelt und wollen einen neuen Markt im Freizeitbereich erobern. Mit speziell angefertigten Polstern für Boote und Wohnmobile, Segelplanen und Verdecken. „Wir leben an der Küste, wo Camping zu Hause ist und großer Bedarf für unsere Produkte besteht“, sind sich die Albrechts sicher.

Von Doris Deutsch