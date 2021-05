Mecklenburg: Im Urwald von Ivenack leben wieder Wildpferde

Ivenack

Vier wilde Hengste sind es, die in dem naturhistorischen Gelände rund um die Ivenacker Eichen in unberührter Natur leben dürfen. Keine Möhrchen, kein Hufschmied, keine Stallbox! Freiheit für die Pferde – und es funktioniert. Die Rasse macht’s. Die Konik-Ponys wurden in Schleswig-Holstein geboren und dürfen seit Ende März in ihrer urwüchsigen Umgebung in Ivenack nahe Neubrandenburg ganz und gar einfach nur Wildpferd sein.

Koniks stammen von den Tarpan-Pferden ab, einer Wildpferdeart aus Eurasien. Die Konik-Ponys gelten als besonders robuste und unkomplizierte Rasse, die sich den natürlichen Lebensbedingungen im Ivenacker Tierpark anpasst. Kennzeichend für die Rasse ist ihre graue Fellfärbung mit einem schwarzen Aalstrich auf dem Rücken. Nur einer der Hengste sticht als Rappe mit kompletter Schwarzfärbung hervor. Die wilde Herde besteht aus vier Hengsten, damit sich die Pferde nicht vermehren. Der Bestand ist für die Beweidung der Flächen genau ausreichend, um sie zu erhalten und zu pflegen wie es im ursprünglichen Sinne gedacht ist.

Konik-Ponys, Damwild, Turopolje-Schweine und Mufflons

Neben den Konik-Ponys versammeln sich hier noch Mufflons, ihres Zeichens Wildschafe, jede Menge Damwild und zwei gefleckte Turopolje-Sauen, eine robuste Schweinerasse aus Kroatien. Helen Andrews hat Naturschutz studiert und ist Sachbearbeiterin für das Nationale Naturmonument Ivenacker Eichen. Sie erzählt, was das Besondere an diesem mit 75 Hektar in Deutschland einzigartigen, erhaltenen Hutewald – eine Art heimischer Urwald – ist.

Mufflons – die Wildschafe machen gerade Mittagspause Quelle: Frank Söllner

„In diesem Waldgebiet stehen fünf Ivenacker Eichen, die jeweils zwischen 800 und 1000 Jahre alt sind. Die hier lebenden Tiere sorgen für die Pflege der Flächen, fressen zum Beispiel junge Buchen ab, die den Eichen das Licht rauben würden. Eichen brauchen Licht, um alt zu werden.“ Außerdem gibt es über 200 sogenannte Starkbäume, die sich durch Stämme mit einem Durchmesser von über einem Meter auszeichnen.

Der Wald mit den Ivenacker Eichen ist nicht nur ein Lebensraum für alte Bäume, sondern auch für die vom Aussterben bedrohten Tierrassen, die hier friedlich miteinander leben dürfen. Das besondere Naturschutzgebiet wurde bereits zum zweiten Mal in Folge zum Waldgebiet des Jahres erklärt. In den dicken, runzligen Rinden der Eichen tummeln sich auch kleinste Naturschätze, die es sonst nur sehr selten zu finden gibt.

Der Leithengst führt die vierköpfige Wildherde an Quelle: Frank Söllner

„Viele Spechte wohnen gerne in den alten Eichen, und wir haben hier eine sehr hohe Dichte an seltenen Käferarten wie zum Beispiel der Eremit-Käfer.“ Wie die Käfer denn aussehen? „Ich hab selbst noch keinen gesehen, aber es gibt Studienforscher, die anhand der Exkremente des Käfers oder abgestorbener Flügelreste die Art bestimmen können.“ Faszinierend, welche Botschaft ein kleiner schwarzer Kotkrümel für Käferspezialisten haben kann.

Naturschützerin Helen Andrews Quelle: Frank Söllner

Wunderbarer Ausblick vom Baumkronenpfad

Aber nicht nur tierische Attraktionen finden sich zwischen den Ivenacker Eichen, sondern auch ein geschwungener Baumkronenpfad, der sich durch die unberührte Natur schlängelt. Helen Andrews weiß: „Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick über die Bäume und bis nach Stavenhagen“, weiß die 34-jährige Naturschützerin. Schutz ist einer der wesentlichen Aspekte des Waldgebietes, deshalb gibt es auch eine Streuobstwiese mit 112 alten Obstsorten. An den Früchten dürfen sich die Tiere laben oder auch die Besucher, wenn die Rucksäcke groß genug sind.

Für Besucher werden die Wege durch die Waldlandschaft geräumt, ansonsten bleibt die Natur sich selbst überlassen. Die Tiere selbst sorgen für die Landschaftspflege. Hier darf ein Baum noch Baum sein und seine Äste abschmeißen, die als Zeichen der Zeit einfach liegen bleiben. Bereinigt werden nur die Wege für die Waldgäste, die sich auch nur darauf bewegen sollten. Die Wildpferde laufen zwar auch manchmal auf den Besucherpfaden, aber es bleiben wilde Hengste, das sollte man nicht vergessen.

Besucher-Adresse:Tiergarten 1, 17152 Ivenack, ganzjährig geöffnet, Öffnungszeiten Mai bis September 9.30 bis 18 Uhr. Besucher-Hotline: 039 957 / 29 816. Eintritt für Erwachsene: 5 Euro, Kinder 6 bis 14 Jahre: 2 Euro.

Von Anja von Semenow