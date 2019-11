Die Kuh Hanna aus Vipperow konnte am Montagmorgen nur knapp dem Schlachter entgehen, indem sie beim Einladen in den Anhänger ausbrach und flüchtete. Die Kuh war stundenlang unauffindbar, bis sie in der Müritz gefunden wurde. Sie war dort über einen Kilometer geschwommen und steckte dann im Schlamm des Ufers in Rechlin fest. Die freiwillige Feuerwehr Rechlin konnte Hanna befreien.