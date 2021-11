Bildung - Steigende Corona-Zahlen: So ist die Lage an Schulen und Kitas in MV

Mit steigenden Infektionszahlen wächst die Furcht vieler Eltern, dass Kitas und Schulen im Nordosten bald wieder schließen, denn immer mehr Kinder müssen in Quarantäne geschickt werden. Der Landeselternrat ist sauer auf die Politik.