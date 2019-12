Rostock

Die Stimmung des Handels in Mecklenburg-Vorpommern im Vorweihnachtsgeschäft ist nach Verbandseinschätzung positiv. „Die ersten beiden harten Wochen sind gut gelaufen, es gab viel zu tun“, sagte der Landesgeschäftsführer des Handelsverbands Nord, Kay-Uwe Teetz, in Rostock. „Wir liegen in den Erwartungen.“

Ziel: 1,6 Milliarden Euro

Diese hatte der Verband vor Beginn der Adventszeit mit einem Weihnachtsumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro angegeben. Daran konnte auch das oft trübe Wetter nichts ändern. Vor allem in den Oberzentren seien die Umsätze wetterunabhängig. Das Weihnachtsgeschäft macht nach früheren Verbandsangaben mit knapp 20 Prozent des Jahresumsatzes die umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel aus.

Von RND/dpa