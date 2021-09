Schwerin

Der Episodenfilm „Me, We“ hat auf dem 30. Filmkunstfest MV den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis „Fliegender Ochse“ für den besten Spielfilm gewonnen. Die österreichische Produktion des in Paraguay geborenen Regisseurs David Clay Diaz erzählt anhand von vier ineinander verwobenen Geschichten, wie in Europa mit Flucht und Migration umgegangen wird. „Unsere komplexe Gegenwart wird in unterschiedlichen Sujets, humorvoll, aber nie plump, realistisch, aber nicht ausweglos, ironisch, aber nicht zynisch erzählt“, heißt es in der Jurybegründung. „Die komplexe Erzählweise und die souveräne Anwendung aller handwerklichen Mittel, auf allen Ebenen, führt zu einem unterhaltsamen filmischen Gesamtkunstwerk.“ Der Film lief auf dem Festival in Schwerin im Spielfilmwettbewerb als internationale Premiere.

Den Preis für die beste darstellerische Leistung im Spielfilmwettbewerb erhielten Farba Dieng und Julius Nitschkoff für ihre schauspielerischen Leistungen im Film „Toubab“ (Deutschland 2020, Regie: Florian Dietrich). „Die Kunst des Schauspiels im Film besteht darin, die Grenze zwischen Figur und Schauspieler/-in überzeugend aufzulösen. In dieser Geschichte mit zwei Protagonisten kommt es zusätzlich darauf an, dass beide auf Augenhöhe mit Spielfreude und Respekt miteinander agieren“, teilte die Jury mit. „Und genau das haben Farba Dieng und Julius Nitschkoff geschafft.“

Ehrenpreis für Ulrich Tukur

Insgesamt haben die Festivaljurys am Samstagabend in vier Wettbewerben ihre Auszeichnungen vergeben. Die 13 Preise des Filmkunstfests MV - ohne Kurzfilmnacht - sind mit insgesamt 46 000 Euro dotiert.

Ein Preisträger stand bereits vor Festivalbeginn fest: Der Ehrenpreis des Filmkunstfestes MV, der „Goldene Ochse“, ging in diesem Jahr an Ulrich Tukur. Tukur erhielt bereits zahlreiche Filmpreise, darunter 2006 den Deutschen Filmpreis für die beste männliche Nebenrolle in „Das Leben der Anderen“. Drei Jahre später erhielt er den Deutschen Filmpreis für die Titelrolle in „John Rabe“.

Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern geht am Sonntag zu Ende. Seit Dienstag wurden 129 Produktionen aus 25 Ländern präsentiert, darunter elf deutsche Erstaufführungen und fünf Uraufführungen.

