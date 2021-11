Wismar/Güstrow

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Samstag die Parteitage von SPD und Linke begonnen. In Wismar trafen sich Mitglieder der SPD Mecklenburg-Vorpommerns zu einem Sonderparteitag. Parallel findet ein Parteitag der Linken statt, wo ebenfalls über den Koalitionsvertrag abgestimmt werden soll. 

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird in ihrer Rede in Wismar die Details des Vertrags noch einmal vorstellen. Die Zustimmung der gut 100 Delegierten für das 77 Seiten umfassende Papier gilt als sicher. Das Ja beider Parteien gilt als Formsache auf dem Weg zur gemeinsamen Regierung.

Wann wird Schwesig zur Ministerpräsidentin ernannt?

Am Nachmittag soll der Koalitionsvertrag in Schwerin unterschrieben werden, bevor Anfang kommender Woche Manuela Schwesig (SPD) im Landtag zur Ministerpräsidentin wiedergewählt werden und ihr Kabinett ernannt werden soll.

Die SPD hatte die Landtagswahl am 26. September mit 39,6 Prozent gewonnen. Die Linke hatte nach 15 Jahren in der Opposition erneut Verluste hinnehmen müssen und landete bei 9,9 Prozent.

Von RND/dpa