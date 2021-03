Mecklenburg-Vorpommern-Tag auf Juli verschoben

Schwerin/Greifswald

Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erneut verschoben worden. Das Fest ist nun am 10. und 11. Juli in Greifswald geplant, wie die Staatskanzlei am Montag in Schwerin mitteilte. Ursprünglich war der MV-Tag im September des vergangenen Jahres vorgesehen, und wurde dann auf das erste Juni-Wochenende verschoben. Zu dem großen Landesfest, das alle zwei Jahre in einer anderen Stadt ausgerichtet wird, kommen stets mehrere zehntausend Besucher. Laut Staatskanzlei soll auf Bühnenprogramm an den Abenden verzichtet werden, alle Präsentationen sind im Freien geplant.

Der für Ende Mai geplante Tag der offenen Tür im Landtag in Schwerin entfällt wegen der Pandemie, wie ein Landtagssprecher mitteilte



Von RND/dpa