​Mecklenburg-Vorpommern bereitet sich auf Corona-Impfung von Kindern vor

Schwerin

MV bereitet sich auf die Impfung der Kinder zwischen 5 und 11 Jahren vor. Von den 2,4 Millionen Dosen Kinderimpfstoff, die laut Bundesgesundheitsministerium in Deutschland aktuell zur Verfügung stehen, werden 45.000 in den Nordosten gehen, teilte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der digitalen Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstagabend mit.

Im Land gebe es ungefähr 80.000 Kinder in der Altersgruppe. Der verfügbare Impfstoff werde ihrer Einschätzung nach zunächst ausreichen, da die Landesregierung nicht davon ausgeht, dass sich sofort alle Eltern zu einer Impfung entscheiden werden, so Schwesig.

Vor allem Kinderärzte sollen in MV impfen

Zuvor hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Empfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit Vorerkrankungen ausgesprochen. Doch auch andere Kinder können sich aus Sicht der Experten auf Wunsch impfen lassen. Dies zu ermöglichen, ist laut Schwesig das Ziel.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Landesregierung will die Impfung für Kinder vorrangig bei den Kinderärzten im Land durchführen lassen. Schwesig verweist hier auf das bereits bestehende Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten, Eltern und Kindern. Doch auch die Impfzentren sollen mit einem kleinen Kontingent an Impfstoffen ausgestattet werden, um auch den Eltern eine Impfung ihrer Kinder anbieten zu können, die keinen betreuenden Kinderarzt haben.

Von RND/dpa