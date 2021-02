Cramon

Ein Stück Mecklenburg auf der Haut fühlen – das geht bei Bettina Hellmich aus Cramon (Nordwestmecklenburg). Die Apothekerin und Drogistin betreibt ihre Landlust-Beauty-Manufaktur nahe Schwerin. Hier finden sich Masken, Parfums und dekorative Kosmetik nach eigener Rezeptur auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung aus den Metropolen der Welt.

Von Paris über Mailand nach Mecklenburg-Vorpommern

Sie war in Paris, Mailand und Düsseldorf zu Hause, bevor es Bettina Hellmich der Liebe wegen nach Mecklenburg-Vorpommern verschlug. In Mailand durfte sie beim bekannten Make-up-Artist Diego dalla Palma viel dazulernen. Sie schminkte die Models, die nebenan für Giorgio Armani auf den Laufsteg durften. Sogar Sophia Loren wurde von ihr mit einem neuen Eyeliner verschönert. „Sophia Loren ist wunderbar, sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung.“

Bettina Hellmich durfte die Schönen der Welt umsorgen. Unterwegs dank exklusiver Luxuskosmetik erfüllte sich zeitweise ihr Wunsch. „Ich wollte immer in die Forschung gehen, durfte in Monaco für Biotherm mitarbeiten.“ Angekommen in Mecklenburg tüftelt sie an eigenen Rezepten und Texturen für Parfums und Kosmetik, die noch besser sein sollten als das bisher am Markt Vorhandene.

Rezepturen für bessere Verträglichkeit

„Mir war aufgefallen, dass es in Sachen Verträglichkeit und Haltbarkeit auf der Haut Verbesserungsbedarf gab.“ Also setzt sie sich mit den bekannten Produzenten auseinander und entwickelt Rezepturen, die ihren Ansprüchen entsprechen. „Meine Haut kann ich mir nicht neu kaufen, die muss geschützt und geschont werden“, sagt die erfahrene Visagistin. Bei ihrer dekorativen Kosmetik „Rouge Cosmetics“ verzichtet sie auf den Einsatz von Parfum, Parabenen, Palmöl und aufquellenden Zusatzstoffen. „Das Make-up könnte man sogar essen.“

Auch ein ganz persönlicher Duft kann bei Bettina Hellmich kreiert werden. Quelle: Frank Söllner

Auch in ihre Landlust-Parfums hat die umtriebige Tüftlerin viel Liebe und hochwertige Inhaltsstoffe gesteckt. „Es sind alles Eau de Parfums mit über 85 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen und biologisch abbaubarem Alkohol. Die Aromen werden kalt gepresst bei 37 Grad, das entspricht der Körpertemperatur. Dadurch kommunizieren die Düfte mit dem Körper und werden individueller.“ Ganz wichtig, damit es gut riecht: „Das Parfum muss mit dem eigenen Körpergeruch harmonieren.“

Samtige Düfte locken Männer an

Über Düfte und ihre Wirkung kann die Fachfrau viel erzählen. „Blonde riechen von Natur aus einen Tick nach Vanille, Dunkelhaarige eher nach Gewürzen.“ Darauf muss das Parfum abgestimmt sein. Bettina Hellmich erkennt an den Augen und der Persönlichkeit ihres Gegenübers, welches Parfum zu ihm passt. „Wer viel Power hat, der braucht auch einen frechen Duft. Zu mädchenhaften Frauen passt eher etwas Blumiges. Pudrige Düfte wirken gediegen und weich. Männer werden eher von den samtigen Düften angelockt.“

Eine besonders schöne Möglichkeit bei der Duftexpertin ist die individuelle Anfertigung eines ganz persönlichen Dufts. Es kommen sogar Männer vorbei, die für ihre Frau ein Parfüm kreieren wollen, ohne dass die Dame es Herzens dabei ist. Dafür reichen Bettina Hellmich ein Foto der Liebsten und eine detaillierte Beschreibung ihrer Eigenschaften. „Dann entsteht eine Eigenkreation, die sonst keiner hat.“ Getroffen hat sie den Geschmack der Trägerinnen bisher immer.

Die Maske aus Mecklenburger Tonerde und grünem Tee macht die Haut klar und geschmeidig Quelle: Frank Söllner

Die Tonerde kommt aus Mecklenburgs Tiefen

Die Düfte der Landlust-Beauty-Manufaktur werden in Grasse produziert, der französischen Hauptschlagader für Parfums. Auch heimische Inhaltsstoffe finden den Weg in Hellmichs Tiegel. Die Tonerde-Maske mit grünem Tee besteht aus Mecklenburger Tonerde, die bei Friedland gewonnen und hergestellt wird. Die grünlich matte Textur soll die Haut von Unreinheiten befreien und wie Bettina Hellmich so schön sagt: „Erfahrungslinien weich zeichnen, Poren verfeinern und Rötungen mildern.“

Ihre weltweite Erfahrung gibt Bettina Hellmich gern weiter. Bei Schminkseminaren können sich Frauen zum Ausprobieren treffen und eine hübsche Zeit miteinander erleben. Und der beste Rat der Expertin: „Ein Parfum muss sitzen wie gute Unterwäsche.“ Es darf einen selbst nicht stören und muss sich gut anfühlen.

Von Anja von Semenow