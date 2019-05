Bollewick

Ganz Bollewick ist auf den Beinen. „Ich will die Königin sehen“, sagt die sechsjährige Isabell. Sie und ein Dutzend weiterer Kinder von der Kita „Stoppelhopser“ haben es bis ans rote Absperrband geschafft. Gut 150 Zuschauer sind am Dienstag zum Besuch des niederländischen Königspaares Máxima und Willem-Alexander in das kleine Dorf gekommen. So viele wie tags zuvor in Warnemünde.

Viel besser als im Fernsehen

Fans und Experten sind dabei, die darauf brennen, das beliebte Paar einmal wahrhaftig zu erleben. „Das ist viel besser als im Fernsehen“, meint Rentnerin Regina Klink, die aus Neubrandenburg gekommen ist. Andere sind aus Neugierde da. „Eigentlich interessieren mich Adelsfamilien kein bisschen“, meint Angelika Geiser. Das wichtige Event will sich die Schwäbin, die seit ein paar Jahren in dem Vorzeigedorf lebt, aber nicht entgehen lassen.

Nach einer Stunde Warten rollt die Kolonne aus schwarzen Limousinen zügig vor die mit 135 Metern Länge größte Feldsteinscheune Deutschlands. Wachsam um sich blickende Sicherheitsleute mit Steckern im Ohr passen auf, dass auch alle ja hinter den Absperrungen bleiben. König und Königin steigen aus. Die Menge klatscht und jubelt, Máxima und Willem-Alexander absolvieren nach Schwerin und Warnemünde ihren dritten „Publikumsmoment“, wie dieser Moment im Protokoll heißt.

Schwesig lobt herzliche Mecklenburger

Das Königspaar winkt, schüttelt Hände und sagt Hallo zu den ebenfalls fröhlich winkenden Schaulustigen. Die holländischen Royals scheuen keinen Kontakt, das Publikum auch nicht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) wird nachher den herzlichen Empfang loben, den die Menschen in MV dem hohen Besuch bereitet haben.

Warten aufs Königspaar: Matheo, Konstantin und Henry (erste Reihe, von links) und Sofia und Isabell (hinten, von links) von der Kita „Stoppelhopser“ aus Bollewick Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Nach kurzem Bad in der Menge begrüßt Bürgermeister Bertold Meyer die Gäste in der Scheune. Hier muss das Publikum draußen bleiben. In einem riesigen Saal lassen sich Máxima und Willem-Alexander an Ständen über Dorf-Entwicklungs-Projekte informieren. Bollewick gilt als gelungenes Beispiel, wie ein Dorf Verfall und Wegzug stoppen kann. Unter anderem mit ökologischen Projekten, Fördergeld und Engagement, erklärt Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD). Auch in den Niederlanden sterben Dörfer. Offenbar als positives Gegenbeispiel hat es Bollewick daher auf die Terminliste des Besuchs geschafft.

Nach einer Stunde ist alles vorbei

Dann wird es ernst: Sanda Schacht spielt draußen vor der Scheune mit Kunstblut und aufgerissener Hose ein Fahrrad-Unfallopfer. Sanitäter der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald, deren Vize-Chefin die junge Frau ist, führen dem Königspaar das Telenotarzt-Modell vor. Ein aus Greifswald zugeschalteter Arzt übernimmt die Erstdiagnose und verordnet Schmerzmittel. Máxima und Willem-Alexander scheinen beeindruckt und stellen nachher viele Fragen. Dann ist die auf die Minute geplante Stunde vorbei. Das Paar winkt ein letztes Mal, Willem-Alexander ruft „Bye, bye“ und die Kolonne verschwindet in Richtung Potsdam.

Gerald Kleine Wördemann