Mecklenburgerin an Brustkrebs erkrankt: „Ich bin so froh, zur Früherkennung gegangen zu sein!“

Brustkrebs - Mecklenburgerin an Brustkrebs erkrankt: „Ich bin so froh, zur Früherkennung gegangen zu sein!“

Brustkrebs - Mecklenburgerin an Brustkrebs erkrankt: „Ich bin so froh, zur Früherkennung gegangen zu sein!“