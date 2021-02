Greifswald/Neubrandenburg

Nachdem das Verwaltungsgericht Greifswald die nächtliche Ausgangssperre für den Landkreis Vorpommern-Greifswald gekippt hat, gehen Betroffene nun im Nachbarkreis Mecklenburgische Seenplatte gegen die dort geltende Allgemeinverfügung vor.

Nach Angaben des Gerichtes sind am Montag drei Eilanträge eingegangen, die die verhängten Maßnahmen auch in der Seenplatte für überzogen halten. So haben zwei Berliner Rechtsmittel gegen das Einreiseverbot eingelegt. Sie besitzen in der Mecklenburgischen Seenplatte Zweitwohnungen, die nun einfrieren würden, weil sie die Heizungen nicht andrehen dürften, erläuterte ein Gerichtssprecher den Beweggrund der Antragsteller.

Landkreis prüft Allgemeinverfügung

Am Freitag hatte das Verwaltungsgericht die Allgemeinverfügung in Vorpommern-Greifswald für zwei Betroffene gekippt. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass die in der Verfügung betroffenen Regelungen zu umfangreich seien und durch das Land mit einer Rechtsverordnung getroffen werden müssten. Die Ausgangssperre ist laut Gericht zudem unverhältnismäßig und damit rechtswidrig. Die Begrenzung des Bewegungsradius wurde wegen mangelnder hinreichender Bestimmtheit gekippt. Am Montag hob der Landkreis die Allgemeinverfügung auf.

Vom Nachbarkreis Mecklenburgische Seenplatte hieß es, dass man bereits in Abstimmung mit dem Land über das weitere Vorgehen sei. Wann das Gericht eine Entscheidung fällt, ist offen. Derzeit laufen noch die Stellungnahmefristen.

Von Martina Rathke