Mecklenburgische Seenplatte: Geflügel größerer Betriebe muss in Ställe

Neubrandenburg

Wegen der Geflügelpest-Gefahr müssen größere Geflügelbetriebe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ihre Tiere ab November in Ställen unterbringen. Das gelte für Betriebe mit mehr als 1000 Tieren, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Grund sei die besondere Gefahr in Regionen mit großer Geflügeldichte und die mit einem möglichen Seuchenausbruch verbundenen hohen wirtschaftlichen Schäden.

Im benachbarten Landkreis Vorpommern-Greifswald waren vergangene Woche die ersten Fälle der Geflügelpest in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Herbst nachgewiesen worden. Vorpommern-Greifswald hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass der Landkreis alle bereits erteilten Genehmigungen für Geflügelausstellungen zurückziehe. Diese dürften daher bis auf weiteres nicht stattfinden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Experten befürchten erneut starke Ausbreitung

Allein in Mecklenburg-Vorpommern waren dem zurückliegenden Seuchenzug nach Angaben des Schweriner Landwirtschaftsministeriums knapp 350 000 Tiere zum Opfer gefallen. Laut Experten könnte es erneut zu einer derartig starken Ausbreitung kommen. Halter sind unter anderem dazu aufgerufen, möglichst den Kontakt ihrer Tiere mit Wildtieren zu verhindern.

Von dpa