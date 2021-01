Rostock

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist das Corona-Sorgenkind in Mecklenburg-Vorpommern. Es war der erste und bisher einzige Kreis, der im Land den Sieben-Tages-Inzidenz-Wert (Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen) von 200 überschritten hat. Das war am Donnerstag vor einer Woche (7. Januar).

Während die Inzidenz zwischenzeitlich auf 261,6 am Sonntag (10. Januar) anstieg, liegt sie jetzt nur noch hauchdünn über der wichtigen Marke von 200. Am Freitag kamen 77 Neuinfektionen hinzu, die Inzidenz sank um fast 22 von 223,6 auf 201,9.

Strengste Corona-Regeln im Land

Können die Menschen an der Seenplatte jetzt darauf hoffen, dass die strengen Corona-Regeln schon bald gelockert werden? Immerhin gilt seit Freitag vergangener Woche (8. Januar) eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr. In der Zeit dürfen die Bürger nur mit triftigen Gründen raus aus ihrer Wohnung. Zudem darf sich niemand grundlos weiter als 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Kitas und Schulen sind anders als im Rest des Landes geschlossen – mit Notbetreuung zum Beispiel für Alleinerziehende. Nicht zuletzt gelten strenge Einreiseregeln.

Landkreissprecherin Haidrun Pergande stellt jedoch auf OZ-Nachfrage klar: Eine schnelle Lockerung der Maßnahmen sei nicht in Sicht. „Erst wenn die Inzidenz mindestens zwei Wochen lang unter 200 ist, könne darüber nachgedacht werden, die Maßnahmen zurückzuschrauben“, sagt sie. So stehe es in der Verordnung. „Ob man es dann auch wirklich macht, ist die zweite Frage“, meint sie allerdings. Schließlich könnten die Zahlen auch schnell wieder hochschnellen. Dafür bräuchte es mitunter nur einen größeren Corona-Ausbruch.

Von Gina Henning