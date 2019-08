Rostock

Kleine rote Zettel kleben an vielen Schubladen in der Aesculap Apotheke von Axel Pudimat in Rostock. Fast die Hälfte aller Fächer sind so markiert. Jeder einzelne Zettel steht für ein Medikament, bei dem es aktuell Lieferprobleme gibt. „In den letzten Monaten haben die Probleme noch mal erheblich zugen...