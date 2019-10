Medizin der Zukunft: Güstrower Ärzte implantieren Herz-Patienten Minisender in den Körper

Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) will Radwege besser machen. Nun soll ein Gutachten Auskunft über den Sanierungsbedarf auf den Radfernwegen bringen. Die Ergebnisse der Studie will Pegel am Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin vorstellen.