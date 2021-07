Rostock/Greifswald

Die Blutkonserven in Mecklenburg-Vorpommern sind so knapp wie nie zuvor. In manchen Regionen ist die Lage sogar so dramatisch, dass die Versorgung von Arztpraxen und Krankenhäusern kaum noch möglich ist. „Wir hangeln uns von Tag zu Tag und sind froh, wenn wir die Woche überstehen“, sagt Silke Hufen vom DRK-Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpommern.

Normalerweise würden sich im Lager des Deutschen Roten Kreuzes rund 1500 Blutpräparate befinden. Ein Vorrat, der für mehrere Tage ausreichen würde. Doch dieser Puffer ist bereits aufgebraucht. Derzeit sei man schon froh, wenn 350 Präparate vorrätig sind. So viele werden nämlich an einem gewöhnlichen Tag ohne besondere Vorkommnisse benötigt. „Aktuell kommen wir wirklich an unsere Grenzen“, betont Hufen.

Operationen in Rostock verschoben

Auch in den Krankenhäusern selbst sind die Depots so gut wie leer. So unter anderem an der Universitätsmedizin Rostock, wo aktuell nur einige hundert Konserven vorrätig seien, wie Transfusionsmediziner Dr. Michael Thrum bestätigt. Jeden Tag müssten Operationen zurückgestellt werden, sagt Chefoperateur Clemens Schafmayer. Ein Grund für den Mangel ist die Corona-Krise, viele Spendetermine fielen aus.

„Verschobene Operationen sind das eine, aber für uns Transfusionsmediziner ist ein gut gefülltes Depot enorm wichtig, um auch auf Notfälle vorbereitet zu sein“, mahnt Thrum an. Doch gerade hier liege die Schwierigkeit. Mit den wenigen vorhandenen Blutkonserven wären mehrere Schwerverletzte nach einem Massenunfall oder anderen Notfällen nicht mehr zu versorgen.

Höherer Bedarf, weniger Spender

Und es wird noch schlimmer. In den nächsten Jahren könnte sich die Situation noch einmal deutlich zuspitzen, warnt Andreas Greinacher, Leiter der Transfusionsmedizin am Uniklinikum Greifswald. Hauptursache hierfür sei der Geburtenrückgang nach 1990, welcher dafür sorgt, dass jedes Jahr weniger Menschen im spendenfähigen Alter zur Verfügung stehen. „Seit 2008 fehlt jedes Jahr die Hälfte eines Jahrgangs“, meint der Mediziner.

Hinzu komme, dass die bevölkerungsstarken Altersgruppen der Geburtenjahrgänge zwischen 1957 und 1969 langsam ein Alter erreichen, in dem sie nicht mehr als Spender infrage kommen und selbst häufiger an Erkrankungen leiden, deren Behandlungen eine Bluttransfusion erfordern. Mehr als zwei Drittel aller Blutkonserven werden an Menschen transfundiert, die älter als 60 Jahre sind.

Katastrophe verhindern

Dass der Bedarf an Blutkonserven in den nächsten Jahren steigen wird, während die Anzahl der Spender sinkt, lasse sich nicht verhindern. Wohl aber die Katastrophe, auf die nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern ganz Deutschland zusteuert. Nämlich durch die aktive Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. „Da es keine synthetische Alternative zu Erythrozyten gibt, ist unser Gesundheitssystem auf regelmäßige Blutspenden angewiesen“, sagt Thrum mit Nachdruck. Und das nicht erst in der Zukunft, sondern schon jetzt.

Von Susanne Gidzinski