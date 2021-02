Rostock

Seit der Corona-Pandemie wird jeden Tag über das Sterben gesprochen. Wir hören von 1000 Corona-Toten in Deutschland, von 20 in Mecklenburg-Vorpommern. Für die meisten mögen das abstrakte Zahlen sein – für Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern nicht.

Ein Interview mit der Palliativmedizinerin Beate Krammer-Steiner von der Südstadt-Klinik in Rostock über die Angst vor dem Sterben und darüber, was im Leben wirklich wichtig ist.

Frau Dr. Krammer-Steiner, als Palliativmedizinerin haben Sie jeden Tag mit dem Tod zu tun. Wie schafft man das?

Das ist eine Frage der Haltung. Man braucht eine gute innere Mitte, um diese Arbeit kontinuierlich machen zu können. Wer sich dafür entscheidet, weiß schnell, ob er weitermachen möchte oder lieber in ein anderes Fachgebiet wechselt. Wir passen im Team aufeinander auf, reden viel miteinander. Aber wichtig ist: Palliativstationen sind keine Sterbestationen. Die meisten unserer Patienten verlassen diese lebend.

Was genau passiert auf einer Palliativstation?

Bei der Palliativmedizin ist das Sterben ein Aspekt: Viel wichtiger ist aber die Zeit vor dem Tod. Wir bereiten die Patienten auf die letzte Phase ihres Lebens vor, die sie zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder bei uns verbringen. Ziel ist es, dass die Ängste vor dem Sterben schwinden, auch wenn sie natürlich nie weg sein werden.

Warum ist das wichtig?

Studien zeigen: Eine frühe palliativmedizinische Unterstützung ist lebensverlängernd. Viele reißen die Augen ganz erstaunt auf, wenn ein Palliativmediziner am Bett steht. Aber man profitiert davon, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, auch wenn er nicht unmittelbar bevorsteht.

Warum haben wir so viel Angst vor dem Tod?

Weil er uns existenziell bedroht. Diese Angst schützt uns und hilft dabei, am Leben zu bleiben. Unvorbereitet und freiwillig sind wir nicht bereit, diese Angst zu bearbeiten. Dabei ist der Tod eine Lebenskrise, die uns allen bevorsteht. In der Philosophie heißt es: Das Einüben des Todes ist die wichtigste Lebensaufgabe. Sobald wir anfangen zu denken, sollten wir uns damit beschäftigen. Das haben wir verlernt.

Wird die Corona-Krise daran etwas ändern?

Ich glaube schon. Wir denken mehr über die Sterblichkeit und den Tod nach. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto besser kann ich damit umgehen. Das wirkt nachhaltig und ist eine positive Entwicklung der Pandemie.

Warum haben Sie sich entschieden, im Bereich der Palliativmedizin zu arbeiten?

Das hängt mit meinem Fachgebiet zusammen. Wenn ich mich mit lebensbedrohlichen Erkrankungen beschäftige, muss ich mich auch mit dem Tod auseinandersetzen. Sonst wäre ich sehr unvorbereitet dem Patienten gegenüber.

Für viele Menschen ist Freude bei der Arbeit wichtig. Geht das auch auf einer Palliativstation?

Ja, es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit. Man bekommt extrem viel Emotionen zurück. Von den Betroffenen, von den Angehörigen.

Gibt es Fälle, die Ihnen besonders nahegehen?

Emotionen brauchen immer einen Türöffner. Deshalb berühren einen Fälle besonders, zu denen man einen persönlichen Bezug hat: ein Geburtsdatum, das einen an jemanden erinnert, ein Beruf, ein Name, das Aussehen.

Wie gehen Sie damit um?

Wenn die Betroffenheit zu groß ist, können wir den Fall an jemand anderen abgeben. Es geht aber nicht, dass wir bei jedem Schicksal gerührt sind. Unsere Patienten erwarten eine professionelle Betreuung. Natürlich wird geweint in unserem Beruf. Aber wir müssen stets wissen, warum wir betroffen sind und die Kontrolle darüber haben, sonst brennen wir aus.

Wer braucht eine palliativmedizinische Behandlung?

Etwa 90 Prozent unserer Patienten haben Krebs, in jedem Fall aber eine schwere Erkrankung, die die Lebenserwartung deutlich verkürzt. Dazu kommen Symptome wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit. Ein drittes Kriterium sind seelische oder soziale Probleme, etwa wenn eine Person ihre Diagnose noch nicht verarbeitet hat. Viele der Patienten sind zwischen 50 und 70. Es gibt aber auch jüngere Betroffene.

Gehen jüngere Menschen anders mit schweren Krankheiten um als ältere?

Die Hälfte unserer Patienten sind noch nicht im Rentenalter. Wenn man mitten im Leben steht, geht es auch um die berufliche und finanzielle Sicherheit. Diese Menschen nehmen sehr spät wahr, dass die Erkrankung ihr Leben bedroht.

Aber es hat nicht immer etwas mit dem Alter zu tun. Gerade haben wir eine junge Mutter auf Station. Sie hat ein kleines Kind und weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, aber sie kann damit umgehen. Gleichzeitig gibt es 85-Jährige, die wollen ihr Schicksal nicht akzeptieren.

Wovon hängt es dann ab?

Eine große Rolle spielt die Frage: Wie erfüllt war mein Leben? Habe ich bewusst gelebt, hatte ich gute persönliche Beziehungen, einen guten Beruf? Wer unzufrieden mit seinem bisherigen Leben ist, merkt plötzlich, dass es zu spät ist, das Ruder noch rumzureißen. Wie wir leben, so sterben wir auch.

Wir sollten uns immer mal wieder daran erinnern: Niemand hat das ewige Leben gepachtet, auch wenn man vielleicht erst 40 ist. Es können Schicksalsschläge kommen, an denen niemand Schuld hat.

Was ist häufiger der Fall: Dass die Menschen zufrieden oder unzufrieden sind?

Die meisten sind eher nicht zufrieden. In Gesprächen versuchen wir zu vermitteln: Die Bilanz ist gar nicht so schlecht, wie sie vielleicht glauben. Wir versuchen den Blick auf die Vergangenheit zu ändern. Wenn uns das gelingt, können sie ihre Diagnose überwinden und sich überlegen: Was will ich in der mir verbleibenden Zeit noch machen?

Welche Rolle spielt Religiosität?

Ein tiefer Glaube kann Kraft geben. Es gibt Menschen, die werden in solchen Momenten religiös. Andere verlieren ihren Glauben. Wichtig ist, dass es einen Ansprechpartner für die Spiritualität gibt, für die Sinnfragen, die jeder von uns hat. Wer bin ich? Wo komm ich her? Wo geh’ ich hin? Dieser Ansprechpartner kann die Kirche sein, aber auch die Familie oder das Klinikpersonal.

Wie sollten sich Angehörige gegenüber einem Sterbenden verhalten?

Wenn es ins Sterben geht, müssen die Menschen da sein, die einem wichtig sind. Und diese müssen den Mut haben, den Sterbenden zu begleiten und nicht wegzulaufen. Weglaufen ist ja so viel einfacher.

Geht so eine Begleitung auch in Pandemie-Zeiten?

Die coronapositiven Patienten sind von den übrigen Patienten isoliert – auf der Intensiv- oder Corona-Station. Wer also keine Infektion hat, für den hat sich bis auf die Maskenpflicht nicht viel verändert.

Bei Patienten mit positivem Coronatest mussten wir jedoch sehr drastische Maßnahmen ergreifen. Es darf keinen engen Kontakt zwischen den Angehörigen und den Sterbenden geben. Das Händehalten, das Umarmen, das Streicheln – das geht gerade nicht. Das haben alle Betroffenen zwar verstanden, aber in der Tiefe der Seele schmerzt das – die Patienten wie die Angehörigen.

Palliativmedizin am Klinikum Südstadt Rostock Die Internistin und Hämato-Onkologin Dr. med. Beate Krammer-Steiner, 59, ist Chefärztin der Klinik für Innere Medizin III am Klinikum Südstadt Rostock und leitet die Palliativeinheit. Diese war Mitte der 1990er-Jahre die erste ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 30 Mitarbeiter kümmern sich im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen um die Patienten – auf der Palliativstation mit ihren neun Betten, in anderen Krankenhausbereichen oder im ambulanten Dienst bei den Patienten zu Hause. Palliativmedizin (von palliare: umhüllen) dient Menschen, die an einer Krankheit leiden, die weder geheilt noch aufgehalten werden kann. Viele der Patienten haben Tumorerkrankungen, aber auch schwerste Herzschwäche oder Lungenerkrankung sowie neuromuskuläre Erkrankungen. In der Palliativmedizin geht es nicht nur um die Linderung von Schmerzen oder Symptomen, sondern auch um die Hilfe bei seelischen, geistigen oder sozialen Problemen.

Für wen ist das Sterben schwieriger – für die, die sterben, oder für die Angehörigen?

Es gibt den Satz: Den eigenen Tod stirbt man nur, mit dem Tod der anderen muss man leben. Unser wichtigster Auftrag ist, dass das Sterben für den Betroffenen aushaltbar ist: möglichst gnädig ohne starke Symptome. Dafür gibt es heute in der Medizin zum Glück viele Möglichkeiten, wir können Menschen sedieren, in ein künstliches Koma versetzen.

Das ist nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen wichtig. Das Sterben darf nicht zum Trauma werden, nur so haben die Hinterbliebenen eine Chance, mit dem Verlust und der Trauer umzugehen.

Was machen Sie, wenn Ihre Patienten sterben wollen?

Ich bin sehr dankbar, dass mich die Gesetzgebung davor schützt, aktiv Sterbehilfe leisten zu müssen. Ich konnte bisher immer eine Lösung finden für die Patienten, die einen starken Sterbewunsch hatten, und ihnen ein würdiges Sterben ermöglichen – auch ohne tödliche Spritze oder Tablette.

Von Robert Berlin