Medizinstudium in MV: Auswahlverfahren für Landarztquote gestartet

Nach jahrelangen Vorbereitungen werden die Pläne einer Landarztquote im Medizinstudium nun umgesetzt. Noch bis 30. April läuft die Bewerbungsfrist auf die für künftige Landärzte im kommenden Wintersemester reservierten Studienplätze.

Es würden 32 von 409 Studienplätzen ausschließlich für die Studenten vorgehalten, die sich verpflichten, nach der Facharztausbildung für zehn Jahre als Hausarzt in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten des Landes zu bleiben, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin. Ziel sei es, so langfristig die wohnortnahe hausärztliche Versorgung für die Bürger zu sichern.

Abinote nur Teil der Kriterien

Dabei sei die Abiturnote nur ein Teil der Vorauswahl. Andere Kriterien seien vorherige Tätigkeiten im Gesundheitswesen, Empathie und Sozialkompetenz. Zudem würden die Bewerber zu strukturierten Auswahlgesprächen eingeladen. Die Auswahlgespräche werden im Rahmen eines Assessment-Centers aus kurzen Interviews und Szenarien bestehen, die von Juroren - alles erfahrene Hausärzte aus ländlichen Versorgungsbereichen in MV - bewertet werden.

In Mecklenburg-Vorpommern drohen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bei der hausärztlichen Versorgung in 14 von 27 Planungsbereichen eine Unterversorgung. Derzeit sind knapp 30 Prozent der Hausärzte über 60 Jahre alt, bei den ambulant tätigen Fachärzten sind es knapp 24 Prozent. In den kommenden Jahren werde sich im ambulanten und im stationären Bereich der Mangel an Haus- und Fachärzten verschärfen.

