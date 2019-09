Meeresspiegel der Ostsee steigt dramatisch – und das will MV dagegen tun

Rostock/Greifswald

Das trifft auch Mecklenburg-Vorpommern: Der Sonderbericht des Weltklimarates IPCC warnt am Mittwoch, dass der Meeresspiegel aufgrund der Klimakrise weiter steigen wird und extreme Wetterereignisse an den Küsten künftig häufiger auftreten. Am gleichen Tag sagt der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus ( SPD), dass sich das Land mit seinem Küstenschutz auf steigende Meeresspiegel und wachsende Kosten einstellen muss.

Hochwasserschutzwände, Ufermauern und Sperrwerke werden bereits jetzt so konzipiert und gebaut, dass sie später unkompliziert erhöht werden können. Die 20 Millionen Euro, die derzeit für den Schutz der See-, Bodden- und Haffküsten zur Verfügung stehen, „werden zukünftig nicht mehr reichen“, so der Minister.

84 statt 50 Zentimeter Anstieg bis 2100

Wenn es weiter wie bisher läuft, wird an der Ostseeküste bis 2100 mit einem mittleren Anstieg des Meeresspiegels von 84 Zentimeter gerechnet. Bislang lag der Wert bei 50 Zentimetern. „An unseren Küsten wird es zu sichtbaren Veränderungen kommen“, meint der Politiker. Beratungen zum Thema Küstenschutzstrategie sollen mit Schleswig-Holstein folgen, ebenso Kooperationen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Karte: Diese Orte in MV wären bei Anstieg des Meeresspiegels überflutet

Quelle: http://flood.firetree.net/ Grafik: Cassandra Voigt

Die umweltpolitische Sprecherin der Landtags-Linksfraktion, Mignon Schwenke, fordert die Landesregierung zum Handeln auf. „Sicher können wir hier im schönen Mecklenburg-Vorpommern mit einem blauen Auge davonkommen – wir müssen nur viel mehr Geld in den Küstenschutz stecken“, sagt Schwenke.

Auswirkungen der Klimakrise schon spürbar

Schon jetzt stöhnen Landwirte und Waldbesitzer über die Folgen der Klimakrise, sagt Dr. Dieter Curschmann vom Naturschutzbund ( Nabu) Stralsund. Die Böden sind zu trocken, die Bäume verdunsten mehr Wasser, als sie aufnehmen können. „Wenn der Meeresspiegel steigt, können sich Städte wie Wismar, Stralsund, Greifswald oder Wolgast warm anziehen“, sagt der Naturschützer.

Auch die Steilküsten hätten keinen Schutz mehr an ihrem Fuß: Das höher stehende Wasser wird sie von unten aufweichen. „Am beängstigendsten ist jetzt schon die Auswirkung der Klimakrise auf die Pflanzen- und Tierarten.“

Rebecca Kain vom Nabu Mittleres Mecklenburg betont, dass bei allen Bauvorhaben an Außen- und Innenküsten der Anstieg des Meeresspiegels mit eingeplant werden muss. „Die Scheitelhöhen der Hochwasser werden höher sein und die Unwettereinwirkungen verstärken sich in den kommenden Jahrzehnten – auch das muss beachtet werden“, sagt sie.

Nicht mit dem Flieger auf Klassenfahrt

Für Prof. Susanne Stoll-Kleemann, Leiterin des Lehrstuhls Nachhaltigkeitswissenschaft und Geografie an der Uni in Greifswald, ist die Klimakrise kein Spaß: „Es muss jetzt sofort gehandelt werden!“ Sie plädiert für Veränderungen, nicht für Verzicht bei jedem Einzelnen. Verantwortlich für den Ausstoß an Kohlendioxid, der das Klima für die Menschen so gefährlich macht, sind zu „80 Prozent das Fliegen, Autofahren, Fleischessen und der Energieverbrauch“.

Prof. Susanne Stoll-Kleemann Quelle: Uni Greifswald

Die Ostsee werde von landwirtschaftlichen Einträgen verschmutzt, weil viel Futter für die Herden von Kühen produziert werden muss. „Weniger Fleisch essen nützt dem Klima und dem Land.“ Denn wenn die Ostsee mit Dünger durchseucht ist, kommen weniger Urlauber.

„Ich unternehme keine wissenschaftlichen Exkursionen mehr mit dem Flugzeug. Auch Klassenfahrten können mit dem Zug starten“, schaut die Forscherin auf den Alltag.

Jeder sollte seinen persönlichen CO2-Fußabdruck checken

Das Wissen um die Klimakrise nütze noch nicht viel, um Veränderungen zu bewirken. „Man muss die Emotionen erreichen.“ Denn die Veränderungen bedeuten auch Chancen – etwa gesünder zu leben, mehr Spaß zu haben.

Sie rät dazu, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck mal im Internet auf einschlägigen Seiten zu testen. „Leute checken sich selbst gern – das kann eine Ausgangsbasis für erste Veränderungen sein.“

