Inzwischen gibt es sieben Investoren, die ein Container-Terminal unweit der deutsch-polnischen Grenze auf Usedom bauen wollen. Die polnische Regierung sieht bislang keinen Grund, die Nachbarn in Mecklenburg-Vorpommern in Umweltfragen zu beteiligen. Die Sorgen vieler Insulaner sind deshalb groß.

So könnten die Lagerhallen am neuen Containerterminal in Swinemünde aussehen. Über 600 Hektar soll sich der Hafen am östlichen Swineufer und auf der Ostsee erstrecken. Die deutsche Grenze auf Usedom ist nur etwa fünf Kilometer entfernt. Quelle: ZMPSIS