Insel Rügen

Ein halbes Jahr ist es her, da sorgte die Nachricht des geplanten Ferien-Resort mit rund 2000 Betten auf dem Rügener Bug für Aufregung auf der Insel Rügen. In der Gemeinde hoffte man auf wirtschaftlichen Aufschwung, eine Bürgerinitiative kritisierte die Pläne als „Größenwahn“.

Im Sommer vergangenen Jahres wurde bekannt, dass es nun doch keine angekündigten Investoren für das Vorhaben gebe – weitere Interessenten stünden aber bereit. Mittlerweile ist es ruhig geworden um das Gebiet, die neue Landesregierung hatte angekündigt, Mega-Resorts künftig keine finanzielle Förderung mehr angedeihen zu lassen.

Doch was bedeutet das für die Zukunft des Bug-Projekts? Wir haben beim Generalplaner Tom Krause nachgefragt. Er gilt als „Vater“ des Vorhabens, betreut die Planungen für das rund 226 Hektar große Areal bereits seit über zwanzig Jahren. Eigentümer des Grundstücks ist der Oldenburger Bauunternehmer Martin Oetken, der in den vergangenen Jahren bereits große Teile der auf dem Gelände befindlichen Altlasten beräumt hat.

Planungen gehen weiter

„Die Projektentwicklung geht natürlich nach wie vor weiter“, so Tom Krause. „Der Schwerpunkt der neuen Planungen liegt auf dem Bereich Umwelttechnologie.“ Allerdings: Eigentlich wolle man derzeit überhaupt nicht mit der Presse sprechen, man sei in einer entscheidenden Phase der Verhandlungen mit den Investoren. Ein paar neue Informationen gab es dann aber doch.

Planer Tom Krause bei einer Begehung des Bug im Jahr 2021 Quelle: Stefan Sauer

Schwerpunkt: Umwelttechnik und Tourismus

Umwelttechnologie solle ganz weit vorne stehen und zwar auf modernstem Niveau. „Es wird eine Synthese aus Tourismus und Umwelttechnologie“, so Tom Krause. „Details gibt es aber erst, wenn alles unterschrieben ist.“ Unter dem Begriff Umwelttechnologie versteht man gemeinhin beispielsweise die Nutzung alternativer Energien, wie Solar- oder Geothermie, aber auch Abfallrecycling und Methoden des Gewässerschutzes.

Der „Bug“ im Norden Rügens Der „Bug“ ist eine insgesamt rund 55 Hektar große Halbinsel im Nordwesten Rügens bei Dranske. Der südliche Teil gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, der nördliche Teil befindet sich seit den 1990er Jahren in Privatbesitz. Die bisherigen Pläne für den nördlichen Teil des Bug sehen 2000 touristische Betten in mehreren Hotels vor, dazu einen Hafen mit 400 Liegeplätzen und ein Zentrum der Anlage mit Einkaufsmöglichkeit und Veranstaltungsbereichen.

„Damit passt unsere Strategie perfekt in die Ausrichtung der Ampelkoalition auf Bundesebene“, ist der Stadtplaner des Büros Krause und Bohne in Eschweiler bei Aachen überzeugt. „Solche zukunftsweisenden Projekte werden gesucht und gebraucht.“

Das Planungsbüro hat sich auf die Entwicklung internationaler Urlaubs-Resorts spezialisiert, so etwa das Terravista Beach and Golf Resort in Bahia/Brasilien und das Kempinski in Panama. Selbstläufer sind die touristischen Vorhaben aber nicht mehr. Ein Fünf-Sterne-Hotel in Füssen etwa konnte aufgrund andauernden Widerstandes in der Bevölkerung im Hinblick auf den Umweltschutz nicht umgesetzt werden.

Online-Petition mit 17 000 Unterschriften gegen das Vorhaben

Das touristische Projekt „Baltic Island Eco Resort“ auf dem Bug hatte auf der Insel zu einer Protestwelle und der Gründung der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ geführt. Der Verein „Insula Rugia“ hatte eine Online-Petition gestartet und rund 17 000 Unterschriften gesammelt, rund 4000 davon aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Hauptkritikpunkte waren hier: Zerstörung der Natur, die Überlastung der Verkehrsinfrastruktur und ein erneutes Plus an touristischen Betten auf der Insel.

In der Gemeindevertretung befürwortete man hingegen die Pläne, den Bug zu entwickeln. Für den Ort Dranske solle das Resort ein neuer „Ortsteil“ werden. Hier sollen nach Aussagen Krauses nicht nur Arbeitsplätze entstehen, sondern auch Wohnungen sowie Kindergarten und Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten mit an die Arbeitszeiten angepassten Öffnungszeiten. Die Kritik an dem Vorhaben habe man nicht so recht nachvollziehen können. Schließlich entstünden in Prora viel mehr Betten, von bis zu 17 000 Betten insgesamt sei die Rede. Dort gebe es kaum Protest.

Aufnahme aus dem Sommer 2021 von einer Begehung des Bug Quelle: Stefan Sauer

Vorpommerns Staatssekretär sieht die Entwicklung skeptisch

Die Idee eines Resort auf dem Bug stößt beim Staatssekretär für Vorpommern, Heiko Miraß (SPD), auf Skepsis. Miraß bezeichnete das Vorhaben kürzlich als aus der Zeit gefallen. Die Diskussion über die Entwicklung des Tourismus gewinne an Brisanz. „Ich sehe schon, dass auf dem Bug eine Entwicklung sinnvoll ist“, sagt er. „Und Umwelttechnologie ist sicherlich unterstützenswert. Aber man muss klar definieren, was sich dahinter verbirgt. Wir empfehlen nach wie vor dringend, die Fläche neu zu überplanen.“ Die rund 20 Jahre alten der Idee zugrunde liegenden Bebauungspläne seien zwar noch gültig, müssten aber nach so langer Zeit in vielen Punkten aktualisiert werden. Das führe zu einem Stückwerk von vielen Genehmigungen, von denen viele juristisch anfechtbar seien.

Die Kosten für die Planung und Errichtung des Tourismusprojektes sollen am Bug von der bereits im Sommer angekündigten, aber noch nicht benannten Investorengruppe getragen werden, Fördermittel seien nicht notwendig. Bei Großprojekten in diesen Dimensionen würde allerdings die Notwendigkeit hinzukommen, die öffentliche Infrastruktur auszubauen, gab Miraß zu bedenken. Dazu gehören Straßenverbindungen und auch Abwassersysteme.

Von Anne Ziebarth