Die Pläne für ein „Baltic Island Resort“ für 680 Millionen Euro rücken den Ort in den Fokus. Doch dass dieses Projekt hier in dieser Größe überhaupt noch umgesetzt werden kann, liegt auch an der Geschichte von Dranske, die die OZ nun beleuchtet. Bis zum 1. Weltkrieg war der Bug ein beschauliches Fischerdorf.