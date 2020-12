Rostock

275 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Freitag in MV gemeldet. Das ist der zweithöchste Wert der Woche – am 9. Dezember waren erstmals 294 neue Fälle registriert worden.

Besonders stark hat es am Freitag den Kreis Nordwestmecklenburg getroffen. Hier wurden 67 neue Fälle gemeldet. Unter anderem wurden mehrere Mitarbeiter des Diakonie-Schwerstpflegeheims am Tannenberg in Grevesmühlen positiv getestet worden.

Damit überschreitet der Landkreis nun auch die Inzidenz von 100. In vier Regionen in Mecklenburg-Vorpommern wurde diese traurige Marke jetzt geknackt – auch in Ludwigslust-Parchim, an der Mecklenburgischen Seenplatte und in der Landeshauptstadt Schwerin gab es in den vergangenen sieben Tagen weit mehr als 100 Fälle pro 100 000 Einwohner.

Allein im Kreis Rostock ( Inzidenz 24,1) und in der Hansestadt selbst (14,3) ist die Inzidenz nach wie vor sehr gering.

Drei Kreise melden mehr als 40 Neuinfektionen

In Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim wurden Freitag jeweils 43 neue Infektionen gemeldet, an der Mecklenburgischen Seenplatte kamen 47 Fälle hinzu.

Schwerin meldet 30 neue Infektionen und der Kreis Vorpommern-Rügen 23. Glimpflich davongekommen sind der Kreis Rostock (+13) und die Hansestadt (+9).

Zwei weitere Tote

Laut den Angaben des Lagus sind am Freitag zwei weitere Menschen in MV im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Insgesamt gibt es seit Pandemie-Beginn 96 Todesfälle zu beklagen. 153 Personen müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden – dieser Wert hat sich zum Vortag nicht geändert.

2099 der bislang 7873 positiv auf Corona getesteten Personen im Land sind Schätzungen zufolge wieder genesen.

