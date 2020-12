Greifswald/Rostock

Fast 1000 Todesfälle an einem Tag in Deutschland im Zusammenhang mit Covid-19, rasant steigende Infektionszahlen auch in Mecklenburg-Vorpommern: Der Präsident der Ärztekammer MV, Andreas Crusius, rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Covid-19-Erkrankungen in den kommenden Tagen und zusätzlichem Druck auf die Intensivstationen. „Die Kontaktbeschränkungen werden sich frühestens in einer Woche bemerkbar machen, vorausgesetzt die Menschen halten sich daran“, sagt Crusius.

In den Kliniken stellt man sich auf diese dramatische Entwicklung ein. „An der Universitätsmedizin Greifswald erwarten wir bis Weihnachten eine Verdopplung der Patientenzahlen“, so der Intensivmediziner und Leiter des Krisenstabes, Professor Klaus Hahnenkamp. Dort wurden bereits alle planbaren Operationen mit Intensivpflicht abgesagt, um freie Kapazitäten für intensivmedizinisch zu behandelnde Corona-Patienten zu schaffen. Ausgenommen sind nur noch jene Patienten, bei denen ohne eine Operation eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu erwarten ist. Ähnlich geht auch die Universitätsmedizin Rostock vor.

Corona-Welle trifft Intensivstation mit Zeitverzug

Die Intensivstationen erleben die Auswirkungen der Corona-Welle mit Zeitverzug. „Der Anstieg der Infektionszahlen der letzten drei bis vier Wochen, den wir nicht mehr rückgängig machen können, wird unsere noch bestehenden Reserven vermutlich aufbrauchen“, schätzt der Rostocker Intensivmediziner und Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Professor Daniel A. Reuter. Das Nadelöhr sei dabei nicht die Anzahl der vorhandenen Intensivbetten, sondern die Anzahl des hochqualifizierten Fachpersonals auf den Intensivstationen.

Professor Daniel A. Reuter, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie an der Uni-Medizin Rostock Quelle: Ove Arscholl

Wird es angesichts drohender Versorgungsengpässe zu Triage-Entscheidungen, wie derzeit in Sachsen diskutiert, kommen? „Ausschließen können wir nichts, aber alle Mitarbeiter arbeiten hart daran, dass wir nicht in solche Situationen kommen werden“, so Reuter. Zuversichtlicher ist da sein Greifswalder Fachkollege Hahnenkamp. „In Mecklenburg-Vorpommern sehe ich die Gefahr der Triage auch bei steigenden Zahlen nicht. Dennoch sind wir auf eine solche Situation vorbereitet.“

Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund knapper Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen und gegebenenfalls an das letzte verfügbare Beatmungsgerät anschließen. Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) ist angesichts hoher Infektionszahlen beunruhigt. „Eine wachsende Zahl von Covid-19-Infektionen bereitet uns Sorgen.“ Versorgungsengpässe sieht er aber nicht. Aktuell sei die zur Verfügung stehende Bettenanzahl ausreichend und könne bei Bedarf weiter erhöht werden.

Vor Triage-Entscheidungen: Kliniken helfen sich

Das Klinische Ethikkomitee der Uni-Medizin Greifswald hatte bereits im Frühjahr während der ersten Corona-Welle ein Positionspapier „für eine ethisch angemessene faire Triage-Entscheidungsfindung“ erarbeitet und dieses jetzt präzisiert. Das Papier orientiert sich an den Leitlinien der großen intensivmedizinischen Fachgesellschaften.

Laut diesen Leitlinien wird erst dann triagiert, wenn die Kapazitäten nicht nur im eigenen Haus, sondern auch regional und überregional überlastet sind. „Sind alle Kapazitäten in Deutschland ausgeschöpft, dann sollten kollektive Entscheidungen gerecht und nach transparenten Regeln getroffen werden“, so der Greifswalder Medizinethiker Hartmut Bettin.

Der Medizinhistoriker Hartmut Bettin der Uni-Medizin Greifswald hat Corona mit früheren Epidemien verglichen. Quelle: Martina Rathke

Um Engpässe an den Kliniken zu verhindern, greift nach Angaben des Gesundheitsministeriums innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns zunächst die Zusammenarbeit in den vier Krankenhaus-Clustern, länderübergreifend dann das Kleeblatt-Konzept. Dieses Vorgehen hatten die Landes-Gesundheitsminister für den Fall beschlossen, dass in Regionen mit hohen Corona-Zahlen eine Überforderung der Krankenhauskapazitäten insbesondere bei den Beatmungsplätzen eintreten sollte und Patienten überregional verlegt werden müssen.

Patientenwille entscheidend

Sollte der „worst case“ eintreten, dass auch dort die Kapazitäten überfordert sind, würde nach dem Triage-Prinzip zuerst jenen lebensbedrohlich Kranken geholfen, die die größten Überlebenschancen haben. Entscheidend ist dabei der Patientenwille. „Eine intensivmedizinische Behandlung gegen den Willen des Patienten verstößt nicht nur gegen das ethische Prinzip der Beachtung des Patientenwillens, sondern gefährdet in Situationen knapper Behandlungsressourcen auch das Überleben anderer Patienten“, heißt es in dem Greifswalder Ethik-Papier.

Der Intensivmediziner und Leiter des Krisenstabes an der Universitätsmedizin Greifswald, Prof. Klaus Hahnenkamp. Quelle: UMG

Krisenstab-Chef Hahnenkamp verdeutlicht: „Alter, Geschlecht oder Behinderungen werden bei uns keine Rolle spielen, wenn es um intensivmedizinische Behandlungsoptionen wie Beatmungsplätze geht.“ Damit grenzen sich die deutschen Mediziner klar von dem Vorgehen in Italien ab, wo die Gesellschaft für Anästhesie, Analgesie, Reanimations- und Intensivmedizin (SIAARTI) die Behandlung von den zu gewinnenden Lebensjahren abhängig macht. Gesellschaftliche Privilegien oder Benachteiligungen dürften sich nicht auf die Verteilung auswirken. Dies wäre ethisch problematisch, so der Intensivmediziner.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden aktuell 180 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern des Landes behandelt, davon 47 intensivmedizinisch, von denen wiederum 29 beatmet werden. Von den landesweit 710 intensivmedizinischen Betten sind aktuell 555 belegt, „Diese freien Intensivbetten werden wir Weihnachten nicht mehr zur Verfügung haben“, ist Ärztekammer-Chef Crusius überzeugt. Durch die Absage von planbaren OPs müssten Kapazitäten für Covid-19-Patienten geschaffen werden.

Hahnekamp: „Schwerer Entscheidungsprozess“

Bislang standen Ärzte in Deutschland noch nie vor einer Situation, dass sich Patienten um Intensivplätze drängen. „Ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt“, so Intensivmediziner Hahnenkamp. Sollte eine Triage-Entscheidung notwendig werden, werde sie im Team mit mindestens zwei Intensivmedizinern und einem Vertreter der Pflege getroffen. „Das wird ein schwerer Entscheidungsprozess, vor dem sich aber niemand drücken darf.“ Der Medizinethiker Bettin empfiehlt, über die Festlegungen in dem Positionspapier hinaus auch einen Ethiker in die Entscheidung mit einzubeziehen.

Als hilfreich in solchen Entscheidungen sieht Ärztekammer-Präsident Crusius die Patientenverfügungen an, in denen Menschen regeln, ob und welche lebensverlängernden Maßnahmen bei ihnen durchgeführt werden sollen. „Das erleichtert in manch einem Fall den Ärzten eine Entscheidung bei der Triage“, so Crusius. Damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt, hat er eine Empfehlung: Soziale Enthaltsamkeit. „Wenn wir einmal Weihnachten nicht in Familien feiern, werden wir nicht sterben“, so Crusius.

Von Martina Rathke