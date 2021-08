Mehr Einwohner: Greifswald ist offiziell größer als Stralsund

Greifswald

Von den fünf größten Städten in Mecklenburg-Vorpommern war Greifswald immer die kleinste. Vor der Stadt lagen immer – und auch immer in der Reihenfolge – Stralsund, Neubrandenburg, Schwerin und Rostock. Laut dem Statistischen Landesamt MV hat sich das mit dem 31. Dezember 2020 jedoch geändert. Während Greifswald weiter wächst und gedeiht und Ende 2020 59 282 Einwohnerinnen und Einwohner hatte, waren es in Stralsund ganze 77 Personen weniger – 59 205.

Greifswald ist sogar die einzige der fünf größten Städte in Mecklenburg-Vorpommern, die zwischen Dezember 2019 und Dezember 2020 Bevölkerung gewinnen konnte und nicht verloren hat – so gering die Zahl auch immer sein mag, es ist ein Achtungserfolg. Doch woher kommen diese Zahlen und sind sie wirklich nur positiv?

Fassbinder: Haben viel investiert

Greifswalds Oberbürgermeister, Dr. Stefan Fassbinder (Grüne) hat eine klare Meinung zu der jüngsten Entwicklung der Bevölkerung in seiner Stadt: „Das weitere Wachstum zeigt, wie gut sich die Stadt entwickelt.“ Er findet, dass die Stadt sowohl für ältere als auch für junge Menschen attraktiv sei und deswegen mehr Menschen herkommen als wegziehen. Das stimmt tatsächlich. Laut der Stadtverwaltung sind im vergangenen Jahr 3867 Menschen in die Stadt gezogen. 213 weniger haben Greifswald den Rücken gekehrt.

Wenn die Bevölkerung wächst, spricht das für ein lebenswertes Umfeld. Laut Fassbinder habe man genau hier in den vergangenen Jahren investiert. „Wir haben viel Geld in eine gute Bildung, die Kultur und den Sport gesteckt. Das kommt zu der Nähe am Wasser und der Natur um die Stadt.“ Zudem benennt er die Wirtschaftsförderung, die unter ihm als Oberbürgermeister Chefsache geworden sei, als Erfolgsfaktor. So unterstütze man Start-ups und konnte in den vergangenen Jahren vor allem Unternehmen mit krisensicheren Arbeitsplätzen in die Stadt holen.

Greifwald ist Wissenschaftshotspot

Neben der Universität als Grundlage für den Erfolg, dem Loeffler-Institut auf dem Riems und dem Planck-Institut im Osten der Stadt, siedelt sich mit dem Helmholtz-Institut gerade ein weiteres Schwergewicht in der Forschung in Greifswald an. Für eine Stadt in dieser Randlage Deutschlands ist das alles andere als selbstverständlich. Hinzu kommt das Leibniz-Institut für Plasmaforschung, in dessen Umfeld sich mehrere Unternehmen gegründet haben.

Junge Menschen kommen in die Stadt, sie sehen hier Perspektiven. Das belegen auch zwei weitere Zahlen: Jeder fünfte Greifswalder ist zwischen 18 und 30 Jahre alt. Zählt man Menschen mit Zweitwohnsitz – vor allem Studierende – hinzu, steigt der Anteil noch einmal. Zum Vergleich: Während der Altersdurchschnitt von Greifswald bei 43 Jahren liegt, ist Rostock, die zweite Universitätsstadt im Land, 44,9 Jahre alt. Für ganz Mecklenburg-Vorpommern liegt der Durchschnitt bei 47,2 Jahren.

Auch das Umland wächst mit

Dieses Wachstum ist kein Zufall, sondern Trend. Während Stralsund seit 2010 lediglich um 1535 Einwohner wachsen konnte, wuchs Greifswald im selben Zeitraum mehr als drei Mal so schnell. Das schlägt sich nicht nur auf das Stadtgebiet, sondern auch die Umlandgemeinden nieder. Greifswald wird fast vollständig vom Amt Landhagen umschlossen. Fast jede der neun Gemeinden im Amt konnte im vergangenen Jahr ein Wachstum der Bevölkerung verzeichnen. 106 Menschen mehr leben dort nun. Greifswald mit Speckgürtel ist also sogar noch mehr gewachsen, als es auf den ersten Blick scheint.

Anders sieht es bei dem Vergleich zwischen Neugeborenen und gestorbenen Menschen aus. Während 526 Kinder das Licht der Welt in Greifswald erblickt haben, sind 690 Greifswalder im Laufe des Jahres verstorben.

Der Erfolg hat auch Schattenseiten

Doch eine Stadt kann nicht unbegrenzt schnell ins Unendliche wachsen. Widerstand formiert sich schon jetzt. In der Stadtrandsiedlung soll neuer Wohnraum entstehen. Das geht jedoch nur begleitet von Protest. Anwohner fürchten Lärm und Abgase. Probleme, mit denen sie am Stadtrand bis jetzt noch nicht konfrontiert waren. Der Platz wird eng, weiß auch Fassbinder. „Der Mangel an Wohnraum ist im Moment ein Kind des Erfolges“, stellt er nüchtern fest. Dabei fehle es der Stadt an jedem Wohnraum. Sozial, im mittleren Segment und Hochklassik. Die Stadt arbeite bereits daran, diesen Bedarf mit neuen Wohnungen zu erfüllen, aber das dauert. Die 1000 neuen Wohnungen im B-Plan 55 werden nicht vor 2023 fertig, auch das neue Projekt Zukunftswohnen in Schönwalde kann nicht an einem Tag gebaut werden.

Deswegen Menschen vom Umzug nach Greifswald abzubringen, wäre jedoch das vollkommen falsche Zeichen, betont Fassbinder. „Planloses wachsen geht nicht, aber wir dürfen diese Entwicklung auch nicht stoppen.“

Von Philipp Schulz