Linken

Es sind die Spuren einer geglückten Flucht: Polizeikommissar Daniel Günther zeigt ein zerrissenes Passbild, zweihundert jemenitsche Rial, einen Umschlag mit arabischer Beschriftung, ein weißrussisches Schreiben. Auf einem Feldweg bei Blankensee (Vorpommern-Greifswald), nur etwa einen Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, fanden er und seine Kollegen am Montag die Dokumentenreste eines Flüchtlings im Gras.

Wo sich der frühere Besitzer derzeit befindet, ob er inzwischen von anderen Kollegen aufgegriffen wurde oder sich weiter durch die Wälder nach Westen durchschlägt, bleibt im Dunkeln. Offensichtlich ist – darauf deutet das durchnässte Schreiben aus Weißrussland –, dass er über die Belarus-Route nach Deutschland kam. „Dokumente werden häufig weggeschmissen, um Reiserouten zu verdunkeln“, so Günther.

Allein im Oktober mehr als 450 Geflüchtete

Immer mehr Geflüchtete überqueren die deutsch-polnische Grenze im etwa 65 Kilometer langen Abschnitt von Mecklenburg-Vorpommern. Wurden im August 104 Menschen im Grenzraum erfasst, waren es im September bereits 301 und im Oktober (Stichtag 18.10.) 456.

Gefunden auf einem Feldweg bei Blankensee Quelle: Stefan Sauer

Bundesweit wurden mehr als 5600 Menschen festgestellt, die über Weißrussland und Polen nach Deutschland kamen. Mutmaßlich rechtsextreme Bürgerwehren machen in Brandenburg inzwischen Stimmung, indem sie verbreiten, die Grenze werde von Flüchtlingen überrannt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwog am Wochenende angesichts der steigenden Zahlen die Einführung von stationären Grenzkontrollen.

Bundespolizei sieht sich personell gut aufgestellt

Die Bundespolizisten, die in MV ihren Dienst tun, wollen den Vorstoß nicht kommentieren. „Wir haben unseren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, die unerlaubt Einreisenden mit mobilen Kontrollen festzustellen“, sagt Polizeisprecher Igor Weber. Von einer Überforderungssituation sei die Polizei derzeit weit entfernt. „Trotz steigender Zahlen“, sagt Weber. „Dank der Unterstützung durch Kollegen aus anderen Bundespolizeiinspektionen sind wir personell gut aufgestellt.“

Renz: Grenzkontrollen derzeit „rechtlich höchst zweifelhaft“

Landesinnenminister Torsten Renz (CDU) hat sich am Wochenende vor Ort von der Lage überzeugt. Derzeit gebe es keine unkontrollierte Situation, so Renz. Grenzkontrollen zu Polen hält er aktuell „ für rechtlich höchst zweifelhaft“. Befassen mit dieser Problematik muss sich in den kommenden Wochen die neue Bundesregierung – und in Schwerin der Nachfolger von Renz.

Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtungen

Allerdings stoßen die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Stern Buchholz und Nostorf-Horst inzwischen an ihre Kapazitätsgrenzen, die wegen der Corona-Pandemie von 1300 auf 900 Plätze reduziert sind. „Vor dem Hintergrund der steigenden Zugangszahlen werden am Standort Stern Buchholz schnellstmöglich 200 weitere Unterbringungskapazitäten geschaffen“, so Renz. Darüber hinaus werde dort rein vorsorglich eine Notunterkunft mit 120 Plätzen zur kurzfristigen Unterbringung errichtet. Bislang kamen etwa 200 der in den Einrichtungen untergebrachten 900 Asylbewerber über die Belarus-Route. Die Behörden rechnen mit einem steigenden Bedarf.

Zerschundene Füße, durchnässte Kleidung

Die Situation sei bei Weitem nicht mit 2015/2016 vergleichbar, sagt Bundespolizeisprecher Igor Weber. Sorgen bereitet der Polizei allerdings der Zustand der Flüchtlinge. Die Verfassung der Menschen werde immer schlechter. Am Montagmorgen war es kalt. Zwei Grad Celsius zeigte das Thermometer. Der Winter naht. „Die Kleidung der Menschen ist häufig durchnässt, die Schuhe sind zerschlissen, die Fußsohlen durchlaufen, die Füße verletzt. Man erkennt, dass die Menschen schon länger draußen übernachtet haben.“

Blick in den polnischen Transporter, in dem die Bundespolizei am Samstagmorgen in Boock unweit der deutsch-polnischen Grenze in einem Kleintransporter 31 Iraker aufgegriffen hat. Quelle: dpa

Schleuser sitzt in U-Haft

Am vergangenen Samstag holte die Bundespolizei einen polnischen Kleintransporter aus dem Verkehr. Zusammengepfercht auf der Ladefläche des Autos saßen 19 Männer, zehn Kinder und zwei Frauen aus dem Irak, ein Teil von ihnen in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Die Kinder trugen verschlissene und feuchte Schuhe. Die zerschundenen Füße seien zum Teil mit Alufolie eingewickelt gewesen, sagt Polizeisprecher Igor Weber. Die Kinder mussten medizinisch betreut werden, bevor sie zusammen mit den anderen Geflüchteten in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht wurden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Schleuser, ein 34-jähriger Pole, sitzt inzwischen in U-Haft. Der Polizei hat er erzählt, dass er für die 700 Kilometer lange Fahrt durch Polen 5000 Zloty erhalten habe, rund 1100 Euro. Das große Geschäft machen die professionellen Schleuserbanden. Ein Flüchtling, der den Weg in die EU antritt, zahle den Schleuseragenturen zwischen 4000 bis 9000 Dollar pro Person. „Es ist ein grausames, menschenverachtendes Handwerk“, so Weber.

„Das sind keine Kriminellen“

Das Schicksal der erschöpften und entkräfteten Menschen, die über den langen Weg nach Deutschland kommen, bewegt inzwischen auch zunehmend die Menschen in der Region. „Die Situation an der deutsch-polnischen Grenze beschäftigt uns, und wir sind dabei zu gucken, an welcher Stelle wir aktiv werden können“, sagt die Flüchtlingsbeauftragte des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, Christine Deutscher. Mit Decken, mit Kleiderspenden, warmen Getränken – das werde derzeit überlegt. „Es sind keine Kriminellen – sondern Menschen, die auf der Suche nach einem Ort sind, wo sie und ihre Familien in Sicherheit leben können.“

Kommentar zum Thema: Flucht über Polen nach MV: Vorgehen gegen kriminelle Schleuser ist richtig

Bislang erhalten die Flüchtlinge in der Bundespolizeiinspektion in Pasewalk Hilfe. Die Menschen bekämen Essen, wenn notwendig trockene Kleidung, Socken oder ein paar Schuhe, so Weber. Die Kleiderspenden stammen von Hilfsorganisationen oder von Kollegen.

Keine Hinweise auf Bürgerwehren in MV

In einem Punkt dürfe sich die Situation von 2015/2016 durchaus wiederholen: Die Menschen, die über die Grenze kommen, freundlich und mit offenem Herzen aufzunehmen, sagt die Vorsitzende des Flüchtlingsrates, Ulrike Seemann-Katz. Mit Sorge schaut der Flüchtlingsrat auf Brandenburg, wo selbst ernannte Bürgerwehren versuchen, Geflüchtete abzuwehren. „Unsere größte Befürchtung ist, dass sich auch hier ähnliche Wehren bilden“, so Seemann-Katz. Weder Bundes- noch Landespolizei haben derzeit Hinweise darauf, dass hierzulande solche Strukturen entstehen.

Von Martina Rathke