Mehr Freiheiten durch Corona-Schnelltests: Viele OZ-Leser würden dafür auch bezahlen

Rostock

Impfen und Testen sind die beiden wichtigsten Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprochene kostenlose Testen ist in MV aber bisher unmöglich. Der Grund sind Lieferengpässe und fehlende Absprachen. Die OZ hat die Leser gefragt: Würden Sie sich einen Selbsttest kaufen?

Jörg Schön ist beruflich viel unterwegs, er meint. „Da würde ich mich schon ab und zu selbst testen. Aber es ist jedem selbst überlassen, ob er diese Möglichkeit nutzt oder nicht.“ Auch Jamie Hunter ist bereit, Geld zu investieren. „Wenn ich mit so einem Test dann zum Beispiel zu Ostern wieder im Restaurant oder Biergarten sitzen kann, weil man den dafür als Nachweis braucht, würde ich den Test dann auch selber kaufen.“ Matthias Hoeke lässt sich zweimal in der Woche testen. „Ich muss aber dazu sagen, dass ich jeden Tag beruflich in Arztpraxen zu tun habe. Ich möchte nur sichergehen, dass ich möglichst niemanden anstecke, wenn es mich erwischt.“ Tobias Schmidt wartet lieber auf die Impfung, betont er. „Die habe ich hoffentlich Mitte April.“

Auch Inga Wiesner sieht derzeit keinen Grund, sich einen Selbsttest zuzulegen, „Ich werde wöchentlich und mindestens zweimal getestet bei der Arbeit.“ Aber, so Wiesner: „Wenn ich woanders arbeiten würde, würde ich sie kaufen, um zum Beispiel bei Familienbesuchen sicher zu sein, nicht ansteckend zu sein.“

Aileen Keinert würde sich dagegen „niemals freiwillig“ testen lassen. „Aber bestimmt werden wir auch dazu indirekt gezwungen.“ Und Margot Braun meint: „Diese Tests (auch und vor allem Schnelltests) sollten an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Wie kann es sein, dass in Behinderteneinrichtungen und etwa Schulen momentan keine oder nur zögerlich Tests stattfinden? Da, wo es wichtig wäre. Es kann nicht sein, dass Risikokinder keine Chance haben, in nächster Zeit in die Schule gehen zu können. Klar es ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber ein wenig Sicherheit.“ Peter Lorenz schließlich schränkt ein: „Wenn ich mir meiner Kontakte sicher bin und mich selbst an die Regeln halte, nein. Wenn das aber Bedingung bei der Arbeit wäre, natürlich.“

Von Juliane Lange