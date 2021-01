Schwerin

Die Unternehmerverbände in MV lehnen die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) erlassenen verschärften Homeoffice-Regelungen strikt ab. „Die Verordnung ist weltfremd. Die Entscheidung sollte allein den Unternehmern obliegen“, sagt der Geschäftsführer der Vereinigung Sven Müller. Nur die Firmen könnten im Einvernehmen mit den Beschäftigten beurteilen, wo die Arbeit von Zuhause überhaupt möglich ist.

Geht es nach Bund und Ländern, ist der Rückzug vom Arbeitsplatz ins Homeoffice ein zentraler Baustein im weiteren Kampf gegen die Corona-Pandemie. Arbeitgeber sollen künftig überall dort Homeoffice ermöglichen, wo es der Job zulässt. Kontakte am Arbeitsort und auf dem Weg zur Arbeit sollen so reduziert werden.

Welche Gründe gegen die Arbeit im Homeoffice sprechen, müssen Heil zufolge die Arbeitgeber selbst definieren. Wo es nicht geht, müssen Firmen strenge Schutzmaßnahmen umsetzen: FFP2-Masken im Betrieb, Lüftungskonzepte und mehr Abstand zwischen Arbeitsplätzen. Die neue Verordnung soll am 27. Januar in Kraft treten und bis zum 15. März gelten.

Arbeit im Büro nicht Infektionstreiber

Sven Müller zufolge schöpfen die Firmen in MV schon jetzt Möglichkeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten aus. „Hygieneregeln und Abstandsgebote werden seit der ersten Welle umgesetzt“, sagt er. Das Arbeiten im Büro sei nicht der Infektionstreiber, es seien vor allem die Kontakte im privaten Umfeld. „Und genau dorthin treibt die Politik die Menschen mit den teils überzogenen Maßnahmen.“

Für Friedemann Kunz, Geschäftsführer von Scanhaus Marlow, sind die neuen Regeln nicht überraschend: „Bei uns ist seit März Thema, wie wir unsere Mitarbeiter bestmöglich vor Corona schützen“, sagt er. 60 bis 70 Prozent seiner 100 Verwaltungsmitarbeiter arbeiten seitdem im Homeoffice. In den Bereichen Produktion und Montage, in denen das nicht möglich ist, gebe es andere Maßnahmen. Erst kürzlich seien 5000 FFP2-Masken für die Mitarbeiter bestellt worden.

Probleme durch beeinträchtigte Kommunikation

Anders sieht es in den Verwaltungen des Landes aus: Während manche mehr als die Hälfte ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben – in der Schweriner Stadtverwaltung verfügen derzeit 631 von 1000 Mitarbeitern über Telearbeitsplätze, arbeiten in manchen nur wenige von Zuhause aus. In der Stralsunder Stadtverwaltung arbeiteten zuletzt nur acht von 610 Mitarbeitern im Homeoffice. Die Begründung: Bereiche wie Feuerwehr oder Standesamt könnten von dort aus nicht geleistet werden. Weiteres Homeoffice-Potenzial noch unklar.

Probleme durch Heimarbeit entstehen andernorts indes durch fehlende Kontakte zwischen Mitarbeitern und beeinträchtigter Kommunikation. Die Greifswalder Wohnungsbaugesellschaft versucht dem mit Videokonferenzen entgegenzuwirken, so Sprecherin Jana Pohl.

Kontrolliert werden kann die neue Regelung laut Heil von Arbeitsschutzbehörden und Unfallversicherungsträgern. Sie können Verstöße als Ordnungswidrigkeit sanktionieren. „Kontrollen stellen die Betriebe unter Generalverdacht. Diese Art der Krisenbewältigung lehnen wir auf das Schärfste ab“, sagt Sven Müller dazu.

Von Pauline Rabe