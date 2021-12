Mehr Kontakte über Weihnachten: Gute Nachrichten für Familien in MV

Rostock

Das Gute an zwei Jahren Corona ist, dass wir im zweiten Jahr wenigstens in manchen Bereichen aus den Fehlern des ersten Jahres gelernt haben. Ende 2020 waren – bei deutlich geringeren Inzidenzen als heute – strenge Kontaktbeschränkungen verhängt worden, die vielen Bürgern Weihnachten verdorben haben. Das könnte in diesem Jahr in MV anders sein: Zumindest die Besuchsregeln in Heimen könnten gelockert werden und Reisebeschränkungen wird es wohl nicht geben.

Das wären dann gute Nachrichten für alle Familien, die Angehörige in Pflegeheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen haben. Oder die über ganz Deutschland verteilt leben und sich wenigstens Weihnachten sehen wollen. In den vergangenen Monaten gab es so viel Leid und Ärger in der Pandemie, dass diese kleinen Schritte für viele Menschen eine große Bedeutung hätten.

Die Bilder von Ehepaaren, die sich über Monate nicht sehen durften, weil ein Partner im Heim lebt, haben tief bewegt. So etwas darf es nicht noch einmal geben – schon gar nicht Weihnachten. Insofern wäre eine Lockerung der Besuchsregeln zwar gegen den aktuellen Trend und könnte bei Medizinern Kopfschütteln auslösen. Aber sie wäre menschlich.

Von Axel Büssem