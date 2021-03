Stralsund/Ribnitz-Damgarten

Während coronabedingt in einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns und Deutschlands die Müllmengen zum Teil deutlich zwischen 10 und 20 Prozent gestiegen sind, ergibt sich in Vorpommern-Rügen ein anderes Bild. Zum Beispiel beim Haus- und dem Sperrmüll. Gegen den allgemeinen Trend sind die Abfallmengen in diesen Segmenten im Corona-Jahr 2020 nur geringfügig gegenüber denen der Vorjahre angestiegen.

Hier einige Zahlen: 2019 wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen 44 933 Tonnen Restmüll eingesammelt. Der stammt von Privathaushalten, Unternehmen, Behörden und Einrichtungen. Im vergangenen Jahr waren es 45 967 Tonnen und damit 1034 Tonnen mehr als 2019. Das entspricht einem Anstieg um lediglich 2,3 Prozent.

Auch ein Blick auf die Jahre davor ist interessant. Er zeigt, dass die im Landkreis Vorpommern-Rügen anfallenden Hausmüllmengen fast konstant geblieben sind: 2016 waren es 45 762 Tonnen, 2017 fielen 45 744 Tonnen an, und 2018 waren es 45 309 Tonnen.

Altdeponie Camitz ist Durchgangsstation für Restmüll

Zwar sei also auch im Corona-Jahr 2020 nicht wesentlich mehr Restmüll angefallen als in den Jahren zuvor, erläutert Torsten Ewert, Leiter des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen. Es habe aber eine Schwerpunktverlagerung gegeben. Während coronabedingt 2020 in Restaurants, Pensionen, Hotels oder Einzelhandel übers Jahr gerechnet weniger Restmüll angefallen sei, weil über längere Zeit keine Urlauber und Tagestouristen kommen durften, sei die Menge des Restmülls aus Privathaushalten angestiegen, da sehr viele Menschen wegen Homeoffice, Kurzarbeit usw. wesentlich mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbrachten und dementsprechend auch mehr zu Hause konsumierten.

Ein Teil des im Landkreis-Vorpommern Rügen anfallenden Restmülls landet auf dem Altdeponiestandort Camitz. Die 2014 stillgelegte Deponie ist nur noch Durchgangsstation für den Hausmüll, der im Gebiet zwischen Barth, der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und Ribnitz-Damgarten anfällt. Auch der Hausmüll aus Grimmen und dem Grimmener Umland sowie aus dem Stralsunder Umland wird nach Camitz transportiert. „Pro Tag kommen hier durchschnittlich rund 100 Tonnen Restmüll an“, erläutert Torsten Ewert. Der Hausmüll wird in Camitz in Container verladen, die dann nach Rostock zur Aufbereitungsanlage der Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (EVG) gebracht werden. Neben Hausmüll werden auch Bioabfälle und Sperrmüll in Camitz zwischengelagert.

Deutliche Steigerung beim Biogut

Beim Sperrmüll kamen im vergangenen Jahr im Landkreis Vorpommern-Rügen 8679 Tonnen zusammen. Das waren 491 Tonnen mehr als im Jahr davor. Gegenüber 2018 waren es lediglich 210 Tonnen mehr. Einen signifikanten Anstieg gab es hingegen beim Biogut. In diesem Segment fielen im Corona-Jahr 2020 insgesamt 27 488 Tonnen an. Das waren gegenüber dem Vorjahr 2974 Tonnen mehr. Noch deutlicher fällt die Steigerung gegenüber 2018 aus. In diesem Jahr wurden 21 425 Tonnen und damit 6063 Tonnen weniger Biogut eingesammelt als 2020.

Da während des Lockdowns vermehrt zu Hause gekocht wurde, gebe es zwar beim Biogutaufkommen durchaus einen Corona-Effekt, so Ewert. Wesentlicher für die seit Jahren anhaltende kontinuierliche Steigerung in diesem Segment sei aber vor allem die Tatsache, dass immer mehr Haushalte an die Biotonne angeschlossen wurden. Derzeit liege der Abdeckungsgrad im Landkreis Vorpommern-Rügen bei 71,4 Prozent. „Wenn wir keinen ganz trockenen Sommer bekommen, rechne ich damit, dass wir in diesem Jahr beim Biogut die 30 000-Tonnen-Marke knacken“, so Ewert.

Kaum Veränderungen bei Papier und Altglas

Und wie sieht es bei Papier und Pappe aus? In diesem Segment habe es einen nur leichten Anstieg der Zahlen 2020 gegeben, teilte Silke Fritzsche auf OZ-Anfrage mit. Sie ist Geschäftsführerin der Umweltdienste Barth GmbH. Deren Mitarbeiter sind im Bereich des alten Landkreises Ribnitz-Damgarten für die Entleerung der blauen Tonnen von Privathaushalten und der Glascontainer zuständig. Wurden 2019 insgesamt 3896 Tonnen Papier und Pappe eingesammelt, so waren es im vergangenen Jahr 4168 Tonnen, also 272 Tonnen mehr. Diese Steigerung resultiere aus der Zunahme an Verpackungsmaterial aus Onlinebestellungen, vermutet sie.

Auch in der Sparte Altglas hat es keine auffällig große Steigerung gegeben. Kamen 2019 insgesamt 3284 Tonnen zusammen, so waren es im vergangenen Jahr 3386 Tonnen. Diese Zunahme um 102 Tonnen entspreche etwa zehn großen Containern, erläuterte die Geschäftsführerin.

Keine Veränderungen bei illegaler Müllentsorgung

Ebenfalls keine auffälligen Veränderungen habe es im Corona-Jahr 2020 bei der illegalen Müllentsorgung gegeben, sagte Kreissprecher Olaf Manzke auf OZ-Anfrage. In 35 Fällen musste der Landkreis für die fachgerechte Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen sorgen. Die Kosten dafür lagen bei 42 000 Euro.

Die Art der illegal entsorgten Abfälle sei sehr vielfältig, informierte der Kreissprecher weiter. Es handle sich um alle Arten von Sperrmüll, Hausmüll, oft auch um Altreifen und immer wieder auch um asbesthaltige Materialien. Im Sommer letzten Jahres gab es zum Beispiel auf dem Gebiet der Stadt Marlow einen besonders dreisten Fall illegaler Entsorgung von Sondermüll. Unweit des Ortsteils Rostocker Wulfshagen wurden etwa 30 Wellasbestplatten an die Uferböschung des Haubaches gekippt. Wer seinen Asbest auf diese Art und Weise „entsorgt“, tue das auf Kosten der Allgemeinheit, machte Manzke deutlich.

Von Edwin Sternkiker