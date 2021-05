„Mehr Mut“: Leser fordern weitere Schritte zur Lockerung der Corona-Maßnahmen

Rostock/Schwerin

Dass MV mit Blick auf die im Land geltenden Beschränkungen derzeit weniger lockert als etwa das Nachbarbundesland Schleswig-Holstein, stößt trotz unterschiedlicher Inzidenzen (MV am Dienstag 84,6; SH 50) bei vielen Lesern auf Kritik. Sie fordern weitergehende Öffnungen, beispielsweise in Hotellerie und Gastronomie sowie im Einzelhandel, und werfen der Landesregierung Mutlosigkeit vor.

„Überall fangen die Bundesländer an, zu öffnen – nur MV nicht“

Ute Will betont: „Wir müssen MV und die Menschen retten.“ Will plädiert für die Öffnung von Gastronomie und Vereinen. Anderenfalls, so Will, würden die Menschen in den Urlaub ins Ausland fliegen, MV abgehängt und Mutanten ins Land kommen.

Manu Reh sagt, Corona gibt es, ja, aber „müssen jetzt, wo es ziemlich gut aussieht und es uns andere vormachen, weiter Existenzen kaputtgehen. Schon im letzten Jahr hat der Tourismus bewiesen, dass er alle Hygieneregeln bestens umgesetzt hat.“

Andrea Ehmcke meint: „Überall fangen die Bundesländer an, zu öffnen – nur MV nicht. Wem will sie was beweisen?“ Wenigstens doch die Außengastronomie sollte geöffnet werden, so sieht es auch Katrin Jordan. „In anderen Bundesländern geht es doch auch, und sogar der Einzelhandel hat andernorts wieder geöffnet.“

Markus Reich ergänzt: „In Schleswig-Holstein hat fast alles wieder geöffnet und die Zahlen sinken trotzdem. Also: Es spricht nichts mehr dagegen.“

Mit Blick auf die Schulöffnungen notiert Leon Engel: „Dann können ja die letzten 22 Schultage ab kommender Woche normal verlaufen. Die Wissenslücken allerdings werden wohl nicht mehr geschlossen werden können“, glaubt Engel.

Tourismus und Einzelhandel hingegen könnten wiederaufgebaut werden. „Es ist nur eine Frage der Zeit“, so der Leser. In die Zukunft schauend wirft er ein: „Welche Vorsorge wird denn für den kommenden Winter und Herbst getroffen? Und: Wird die Medizin wieder in staatliche Hände genommen, so dass irgendwann ausreichend Personal und Ausrüstung vorhanden sind? Oder gibt es in MV bald nur noch ein zentrales Krankenhaus, um die Wirtschaftlichkeit zu wahren?“

Andrea Spitzer verweist unterdessen darauf, dass es, was Öffnungen und Lockerungen betrifft, „in Bayern nicht anders ausschaut. Kaum denkt man, es geht aufwärts, wird man wieder ausgebremst. Das ist schon lange kein Spaß mehr, was mit uns gemacht wird, egal in welchem Bundesland.“

Und Rolf Ho betont, dass sich jeder weiterhin „an die Regeln halten“ müsse. „Umso eher kann wieder komplett geöffnet werden. Dem Virus ist es egal, ob man damit einverstanden ist oder nicht.“

„Ich bin gespannt auf den Herbst, wenn jetzt alles aufgemacht wird“

Thomas Fritz fragt sich aber, wie man so „mutlos“ regieren könne, auch vor dem Hintergrund, dass der Fortschritt der Inzidenz nicht verspielt werden sollte. Aber so wenig Vertrauen in die Unternehmer von Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel zu haben, sei unangebracht, so der Leser weiter. Fritz fordert „Lösungen für diese Herausforderung“ ein.

Lars Bergemann beklagt die „Tippelschritte“ der Regierung.

Und Carsten Rother formuliert: „In Landkreisen oder kreisfreien Städten, die mit ihrer Inzidenz seit Tagen unter 100 liegen – und das zum Teil sehr deutlich –, muss aufgemacht werden. Laut der Bundesverordnung darf nur bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 kein touristisches Übernachtungsangebot gemacht werden. Nur habe ich die Befürchtung, dass bei einer kompletten Öffnung wir im Herbst wieder da stehen, wo wir jetzt stehen.“

Das Gebot der Vorsicht teilt auch Trude Koerner: „Ich bin gespannt auf den Herbst, wenn jetzt alles aufgemacht wird und sich keiner mehr an die Maßnahmen hält. Dann ist mal wieder die Regierung schuld.“

Jan Kollmann ist genervt von der Situation: „Ohne Tests geht eh nichts mehr. Wer tut sich das bitteschön an?“

Von Juliane Lange