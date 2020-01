Cuxhaven/Rostock

Mehr Ölverschmutzungen in der Ostsee: Nach sieben Fällen im Jahr 2018 wurden im vergangenen Jahr zehn Ölverschmutzungen in den deutschen Territorialgewässern und den dazugehörigen ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) in der Ostsee entdeckt, erklärt Dirk Reichenbach vom Havariekommando Cuxhaven.

130 Fälle in Nord- und Ostsee

Insgesamt haben die zwei Sensorflugzeuge des Havariekommandos 2019 in Nord- und Ostsee 130 Verschmutzungen dokumentiert – davon 49 in den deutschen Territorialgewässern und AWZ. Insgesamt konnte in 24 Fällen ein möglicher Verursacher identifiziert werden. „Die geringe Anzahl der Schadstoffeinleitungen bestätigt die präventive Wirkung der Sensorflugzeuge“, erklärt Dirk Reichenbach.

Die meisten Verschmutzungen auf Schifffahrtsrouten und um Bohrplattformen

81 Meldungen wurden in Gebieten der Niederlande, Dänemark und Schweden festgestellt. Schwerpunkte der Verschmutzungen: entlang der Hauptschifffahrtsrouten und im Bereich der Bohrplattformen.

Satellitendienst hilft

Die Ölsuche in der Nord- und Ostsee wird durch den Satellitendienst „CleanSeaNet“ der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs unterstützt. Satellitenbilder liefern Anhaltspunkte für mögliche Verschmutzungen. Die Sensorflugzeuge überprüfen die Hinweise während der Überwachungsflüge. Im vergangenen Jahr flogen die beiden Sensorflugzeuge vom Typ Do 228 insgesamt 574 Einsätze, davon 284 in der Nordsee und 290 in der Ostsee. Basis der Flugzeuge ist der Marinefliegerstützpunkt Nordholz nahe Cuxhaven.

Von Thomas Luczak